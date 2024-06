Apple Watch X gelekt: zo komt de nieuwe smartwatch eruit te zien

Apple werkt in het geheim aan de nieuwe Apple Watch, maar helemaal geheim lijkt die niet te blijven. Het apparaat is gelekt door 91mobiles. Het zijn geen foto’s van een prototype, maar wel in CAD gemaakte afbeeldingen van hoe de wearable er hoogstwaarschijnlijk uit komt te zien.

Apple Watch Series 10

De verwachting is dat Apple in september met de nieuwe smartwatch komt, maar de vraag is of dat ook niet verandert nu we zien dat Samsung zijn juli-event vrij vroeg doet en Google zelfs van oktober naar augustus gaat om zijn Pixel aan te kondigen. De verwachting is dat Apple het vooralsnog gewoon op het traditionele september houdt: WWDC vond immers ook plaats op de normale datum. Naast een nieuwe iPhone wordt de Apple Watch Series 10 verwacht en die zou dan in september uitkomen. Apple Watch X is nog niet officieel, maar op renders is wel te zien wat er anders aan is dan aan eerdere Apple-watches.

Naast de iPhone 16 lijkt het erop dat de Apple Watch X komt als een speciale 10-jarig jubileumvariant, Het horloge zelf zou wat dunner zijn, maar het scherm is daarentegen weer wat groter. Het scherm zou 2 inch behelsen, wat groter is dan we ooit op een Apple-smartwatch hebben gezien. Zelfs de Ultra die 1,93 inch is, en de Apple Watch Series 9 die 1,7 inch is zijn dus kleiner dan dit flinke klokje. Als je de liniaal ernaast legt, dan kom je met deze watch uit op 46 x 39,7 x 11,6 millimeter.

Apple Watch X

Verder is er helaas weinig spannends te melden over het aankomende horloge. In ieder geval niet over het verdere design, want dat is waarschijnlijk hetzelfde als de Watch Series 9. Denk aan de vierkante look met afgeronde hoekjes, maar ook de draaibare kroon en zijknop zitten op dezelfde plek. Waarschijnlijk zal Apple het publiek willen wegblazen met meer Apple Intelligence, al is die AI voor ons Europeanen niet zo interessant: Apple zou de aankomende AI-oplossingen helemaal niet in Europa gaan uitbrengen, aangezien we hier de nieuwe Digital Markets Act hebben die roet in het eten gooit, naast een flinke boete die Apple mogelijk krijgt voor zijn niet bepaald vriendelijke concurrentie-gedrag met de App Store.

Het is dus even afwachten of die Apple Watch straks wel zo interessant voor ons is, maar in ieder geval is het scherm een stuk groter, dus mocht je het eerst maar gepriegel vinden, dan is dat wel al een flinke vooruitgang. Als deze renders tenminste kloppen. Over de iPhone 16 zijn ondertussen nog weinig geruchten te melden, maar we verwachten dat dat de komende maanden als we dichterbij de releasedatum komen wel toeneemt. We houden het in de gaten.