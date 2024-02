Apple Watch heeft een probleem: belt zomaar je contacten

Apple Watch blijkt er bij sommige mensen een eigen leven op na te houden. Er zit een glitch in de software waardoor het lijkt alsof jij het slimme horloge aanraakt, maar je dit helemaal niet doet. Kortom, alsof er een geest mee speelt begint Apple Watch plotseling mensen te bellen of wordt er iets geopend wat je helemaal op dat moment niet nodig hebt.

Apple Watch trekt eigen plan

Je kunt je voorstellen dat het voor wat ongemakkelijke situaties kan zorgen als je slimme horloge spontaan iemand begint te bellen. En je hebt geluk als je het door hebt: als je het om wat voor reden dan ook niet in de gaten hebt en je bent net een verhaal over diegene aan het afsteken, of iets anders aan het doen dat niet per se voor iedereens oren bedoeld is, dan kan dat voor vrij ongemakkelijke situaties zorgen.

Het zou alleen voorkomen bij de nieuwste Apple Watch: de 9 en de Ultra 2 (de wat robuustere variant) blijken te spoken. Apple is momenteel bezig met onderzoek naar het euvel en zal dat ongetwijfeld hoog opnemen. Het is niet te zeggen of het om een hardwarefout of een softwarefout gaat.