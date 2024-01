​Hoe Apple zorgt dat Apple Watch weer overal verkocht kan worden

Apple Watch kan in Europa nog gewoon verkocht worden, maar in de Verenigde Staten sinds kort niet meer. Dat heeft alles te maken met een patent dat een ander bedrijf heeft op het gebruik van een bloedzuurstofmeter in een wearable. Apple heeft even voet bij stuk gehouden en inderdaad niet meer verkocht, maar gaat nu een aanpassing doen aan zijn tech om de verkoop toch weer te kunnen opstarten.

Apple is removing a blood-oxygen feature from its latest smartwatches — the Series 9 and Ultra 2 — to get around a US ban stemming from a patent dispute with Masimo https://t.co/LczeYi9QRB — Bloomberg (@business) January 15, 2024

Verkoopverbod Apple Watch De Apple Watch Series 9 en de Watch Ultra 2 hebben straks geen bloedzuurstofmeters meer. Die worden eruit gehaald door het merk om te zorgen dat de verkoop van de apparaten weer doorgaat. Een kleine knieval van Apple, dat meestal wanneer het ongelijk krijgt zo lang mogelijk niets doet, tot het echt moet. Dat heeft het ook hiermee wel laten gebeuren: een rechter moest eraan te pas komen om te zorgen dat de verkoop vrijwel direct stopte, maar nu blijkt Apple toch graag te willen doorgaan met verkopen en dat belangrijker te vinden dan de bloedzuurstofmeter die in het horloge thuishoort. US Customs and Border Protection heeft deze maatregel goedgekeurd, dus het is nu de vraag hoe Apple het precies gaat oplossen. Gaat de hele sensor eruit, of is het alleen een softwarematige aanpassing waardoor mensen simpelweg de mogelijkheid tot een bloedzuurstofmeting niet meer tot hun beschikking hebben? Dat zou immers nogal schelen in de tijd die het voor Apple zal kosten om de slimme horloges weer te kunnen aanbieden. Aanklager Masimo heeft in ieder geval gezegd dat als de herontwikkelde Watch geen oximetrie via pols bevat het een positieve stap is om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel duidelijk is het verder niet.

Hardwarematig of softwarematig? Wel is er een gerucht van Bloomberg dat er al aangepaste watches zijn en die al naar de winkels gaan, wat impliceert dat het toch daadwerkelijk gaat om een hardwarematige aanpassing. Dat wordt ook onderschreven door het feit dat horloges die al met deze functie zijn verkocht, nu nog steeds werken met die functie. Het is dus goed oppassen of je een update krijgt op je Apple Watch, want het kan wel zijn dat Apple juist wel softwarematig een aanpassing doet waardoor Masimo zijn zin krijgt. En Apple uiteindelijk ook, door de apparaten toch weer te kunnen verkopen. Toch vragen we af wat dit voor implicaties heeft op klanten. Als jij een Apple Watch koopt met zo’n meter erop en die doet het ineens niet meer, dan kunnen we ons voorstellen dat klanten hierover hun beklag gaan doen bij Apple. Zou er een recht op inruilen zijn, zouden er nog grotere consumentenproblemen kunnen volgen nu Apple iets uit zijn tech moet verwijderen? Als een rechter het heeft opgelegd, dan wil dat uiteraard niet zeggen dat consumenten dan akkoord moeten gaan met een ‘gebroken belofte’ van het bedrijf. Maar daarvoor zal eerst moeten blijken of eerder verkochte watches de bloedzuurstofmeter nog gewoon kunnen blijven gebruiken. Fingers crossed… Of nou ja, zolang je niet aan het meten bent natuurlijk.