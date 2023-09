Apple Watch 9 aangekondigd: tik in de lucht om hem aan te sturen

Apple heeft zijn Wonderlust-evenement gestart door de nieuwe Apple Watch aan te kondigen. Het gaat om Apple Watch serie 9 en die komt onder andere met een bijzondere manier van aansturen: je vingers in de lucht bewegen, in plaats van op het scherm.

Apple Watch 9

Vooral de chip van de Watch 9 is indrukwekkend: hij heeft 5,6 miljard transistors en dat is 60 procent meer dan de vorige. Hij is bovendien 30 procent sneller. Je kunt door de nieuwe chip en de innovaties van Apple onder andere meer met Siri doen: later dit jaar worden Health Queries beschikbaar, waarmee je in het Engels (helaas nog niet in het Nederlands) Siri kunt vragen naar gezondheidsdingen, zoals hoe je hebt geslapen. Er is bovendien ultrawideband aanwezig, waardoor je veel specifiekere locatie-informatie hebt.

Ben je dichtbij je HomePod, dan krijg je automatisch media-aanraders op je Watch te zien. Speel je iets af, dan kun je dat automatisch zien op je Watch en eventueel op pauze zetten. Het scherm kan ook enorm goed dimmen, namelijk naar 1 nit, zo belooft Apple. Een nieuwe mogelijkheid is om dubbel te tikken met je duim en wijsvinger. Niet op het scherm, maar gewoon met in de lucht met de hand van je horloge-arm. Je kunt zo een alarm uitzetten, door widgets heenscrollen en meer. Dit werkt door verschillen waar te nemen in je bloedstroom wanneer je je vingers beweegt. Het komt volgende maand beschikbaar.