Apple wil dat je je Apple Watch veel meer gebruikt: dit is hoe

Apple heeft tijdens zijn laatste presentatie niet heel veel verteld over Apple Watch, want het moest immers vooral gaan om de VR-bril en wat andere zaken. Echter wil dat bepaald niet zeggen dat het Amerikaanse techbedrijf niet met de wearable bezig is. In een interview met Cnet zegt het zelfs dat je smartwatch je ‘sleutel naar de wereld’ moet zijn.

Apple Watch Toen de Apple Watch 8 jaar geleden zijn debuut maakte, was het al een handig ding, maar door de jaren heen is daar wel aanzienlijk meer bijgekomen. Je kunt er tegenwoordig zelfs hartfilmpjes mee maken, hulpdiensten mee inschakelen, noem maar op. En dat moet alleen maar meer worden, als het aan Apple ligt. Apple Vice President of Technology heeft gezegd dat Apple wil dat je je Apple Watch voor veel meer doelen gaat inzetten. Het is wel jammer dat veel dingen erg lokaal blijken te zijn, maar meestal komen ze uiteindelijk ook naar ons toe. Apple heeft het door de jaren heen al mogelijk gemaakt om je Watch als sleutel te gebruiken voor je auto en je huis, maar dat moet dus voor veel meer worden. Geen wonder dus dat het met allerlei widgets komt: een soort gedeeltes van apps die je snel en gemakkelijk kunt benaderen, terwijl je er nog steeds wel de tijd op kunt zien. Zo kan de helft van het schermpje worden overgenomen door bijvoorbeeld je streamingdienst of een nieuws-app. Plus: het betekent dat je niet meer voor je favo apps zoveel moet swipen en tikken en doen, dat je meestal toch meteen maar je telefoon pakt.

Widgets Een leuk detail is wel dat heel veel dingen op Apple Watch eigenlijk al heel lang kunnen, maar dat het dan wel even duurt voordat het ook handiger wordt gemaakt op de watchface. Dat komt onder andere omdat Apple niet steeds een nieuw uiterlijk wil droppen bij zijn gebruikers, omdat dat toch altijd even wennen is, juist als het gaat om die watchface. Apple probeert altijd een oplossing te vinden voor een groot publiek en dat betekent dus ook dat het dat in het achterhoofd houdt bij de beslissingen die het neemt. De gezondheidssensoren worden op Apple Watch binnenkort wel iets anders gebruikt. Er wordt een nieuwe daglicht-detectie toegevoegd waarmee het horloge kan begrijpen of zijn eigenaar zich buiten bevindt. Dit zou weer kunnen worden ingezet om bepaalde mogelijkheden aan te passen aan de omstandigheden voor een optimaal gebruik, maar ook worden er sensoren ingezet om te kijken of je niet te veel op je scherm zit te turen, want veel op je smartphone of watch staren kan zorgen voor een snellere ontwikkeling van bijziendheid.

WatchOS 10 De sleutel van je deur, maar misschien dus ook wel naar je gezondheid. Daarnaast is het in steeds meer hotels mogelijk om je Apple Watch te gebruiken als toegangssleutel en wil Apple ook graag nadenken over de portemonnee van de mens: wat stopt hij of zij erin, en kan dat misschien ook digitaal op de Apple Watch? Dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar als je je afvraagt waar Apple aan werkt, dan kun je je altijd maar beter afvragen of je zelf nog problemen kan bedenken waar Apple misschien wel een oplossing voor heeft. WatchOS 10, de nieuwe grote upgrade voor het horloge, komt in de herfst. Over een maand verschijnt de openbare bèta.