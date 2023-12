​Apple verkoopt de nieuwste Apple Watch 9 niet meer in de VS

Apple haalt deze week de gloednieuwe Apple Watch 9 en de Apple Watch Ultra 2 uit de winkels. Het geldt voor zowel de fysieke winkels als de online winkels. De reden is een ruzie rondom patenten die Apple onterecht zou gebruiken. Medisch fabrikant Masimo geeft aan dat de SPO2-sensor gestolen is.

This is the last week Apple is selling the Apple Watch Ultra and Series 9 in the US Just made a quick video breaking down why pic.twitter.com/njAz0JA68D

Geen Apple Watch 9 meer te koop

De ban geldt alleen in de Verenigde Staten, dus je hoeft niet bang te zijn dat dit ook in Nederland staat te gebeuren. Maar woon je in de Verenigde Staten en wil je nog graag de nieuwste Apple Watch bemachtigen, bijvoorbeeld als kerstcadeau, dan weet je wat je te doen staat: snel nog even naar de winkel gaan. Vanaf 21 december om 15:00 uur ET is het horloge, en ook de robuustere Ultra 2, niet meer beschikbaar in dat land.

Het komt allemaal door een importeerban die komt van Masimo, dat medische toestellen maakt. In 2020 kwam dat met eten rechtszaak tegen Apple, omdat het patenten zou schenden en zelfs bedrijfsgeheimen zou hebben gestolen om op die manier die SPO2-meter in de slimme horloges te kunnen implementeren. De zuurstofsaturatiesensor is dus de reden dat de horloges uit de winkels gaan en dat de Apple Watch SE 2 er nog wel is, mochten Amerikanen toch aan een nieuwe watch toe zijn (die heeft die specifieke meter namelijk niet).