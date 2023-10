Vodafone heeft nu ook een eSIM abonnement voor Apple Watch

Vodafone heeft vandaag, als laatste van de drie grote providers, ook een eSIM abonnement gelanceerd, speciaal voor de Apple Watch. Met Vodafone OneNumber kunnen klanten met een Apple Watch vanaf Series 4, uiteraard in de GPS + Cellular uitvoering, hun mobiele nummer van Vodafone koppelen aan de smartwatch van Apple. Bij de andere twee mobiele providers van Nederland kon dat al veel langer. KPN introduceerde het Apple Watch eSIM abonnement in oktober van 2022 en Odido (voorheen T-Mobile) was nog iets eerder.

Vijf euro per maand

Het OneNumber abonnement kost vijf euro per maand, bovenop je standaard abonnementskosten van Vodafone. Die moet je dus wel hebben, een mobiel abonnement van Vodafone. De eerste drie maanden hoef je, ter introductie, die vijf euro per maand nog niet te betalen. Behalve dat je dus minimaal een Apple Watch Series 4 met Cellular ondersteuning moet hebben, moet het slimme horloge ook op WatchOS 10.1 of een nieuwere versie draaien.

Wil je het abonnement voor je slimme Apple horloge afsluiten, dan kun je dat doen via de Watch App op je iPhone. Je betaalt geen aansluitkosten en het abonnement is dan direct actief. Voor het OneNumber abonnement geldt verder dat je dezelfde voorwaarden hebt als je standaard mobiele abonnement, dus met dezelfde hoeveelheid data en belminuten.