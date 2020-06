De opkomst van de eSim en het einde van het simkaartje

In navolging van T-Mobile en KPN (Simyo) komt vanaf vandaag ook Vodafone met een eSim op de markt. Na de Mini Sim, de Micro Sim en de Nano Sim zit voortaan je mobiele verbinding op een eSim in een chip op het moederbord van je smartphone.

Een eSim (embedded sim) bestaat in het buitenland al jaren en is het de onzichtbare opvolger van het traditionele simkaartje. Er is verder geen verschil in de functionaliteit. De eSim is een vinding van GSMA, het internationale consortium van mobiele aanbieders en bekend van o.a. het MWC in Barcelona..

Voordeel van een eSim

Een voordeel is dat je af bent van het gedoe met een los simkaartje. Ook het begrip van een dual-sim (handig als je een tweede simkaart ergens in ‘Verweggistan’ wilt installeren) is hiermee exit. Op een eSim is het mogelijk om meerdere abonnementen van verschillende providers te installeren. Het switchen naar een andere provider lijkt hierdoor eenvoudiger, natuurlijk nog steeds wel afhankelijk van je contract.

Privé en zakelijk in één smartphone

Het belangrijkste voordeel is echter dat je met een eSim, als je een zakelijk en privé toestel bezit, het een tweede toestel overbodig maakt. Beide abonnementen/telefoonnummers zitten nu in één smartphone, natuurlijk als je daarvoor kiest.

eSim en veiligheid

Een eSim zit in het toestel, bij diefstal wordt het dan aanzienlijk lastiger om het toestel te hergebruiken. Nog niet helemaal duidelijke is of je het toestel ook kunt blokkeren. Sowieso is er sprake van een minimale ruimte winst in het toestel die fabrikanten nu eenmaal graag gebruiken om nog een paar cellen aan battery-power toe te voegen.

eSim everywhere, van je koelkast tot in je auto

De echte vooruitgang vinden we niet in een smartphone maar in andere toepassingen. Denk aan IoT gerichte toepassingen (nu nog met een eigen standaard) zoals de beveiliging van je woning, slimme koelkasten en andere apparatuur maar misschien nog meer voor in de auto waar straks de aanwezigheid van 5G essentieel wordt. Overal kun je met een slimme chip aan de slag. Ontwikkelaars zullen er zeker mee aan de slag gaan.

Welke toestellen beschikken over een eSim

Op dit moment is het nog zoeken naar welke toestellen de beschikking hebben over een eSim. Het lijkt er op dat dit alleen om de nieuwste modellen van smartphone fabrikanten gaat. Bij Apple zijn de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer (IPhone 11) zijn voorzien van dual-sim met een nanosimkaart en een eSIM. Bij Samsung beschikken alle nieuwe S20 modellen over een eSim net als nieuwe Google Pixel en de Motorola RAZR (2020). De toestellen van de Chinese fabrikanten, zoals Huawei, OnePlus, Nokia en Xiaomi beschikken (nog) niet over een eSim.