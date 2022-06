T-Mobile introduceert multisim voor Apple en Samsung smartwatch

Multisim abonnementen zijn op zich niet nieuw. Ze bestaan al langer, bijvoorbeeld voor mensen die twee smartphones hebben en daarvoor geen twee lossen mobiele abonnementen willen afsluiten. Of voor iedereen met een 4G tablet die daar ook een simkaartje in willen stoppen om altijd online te zijn, ook als de smartphone niet in de buurt is (als mobiele hotspot).

Klanten van T-Mobile kunnen vanaf nu een multisim abonnement afsluiten, speciaal voor een Apple Watch (Series 7 en SE) met 4G en GPS support of de Samsung Galaxy Watch4 LTE. Dit betekent vooral dat je die slimme horloges nu ook online kunt houden zonder dat je daarvoor ook je iPhone of Samsung smartphone hoeft mee te nemen. Vooral handig als je gaat sporten. Overigens werkt de multisim optie ook met oudere Apple Watch modellen, aldus T-Mobile. Voorwaarde is wel dat die 4G en GPS support hebben.

KPN komt uiteindelijk ook met ‘smartwatch multisim’

Op dit moment is T-Mobile nog de enige provider in Nederland die multisim aanbiedt voor de Apple Watch en Samsung Galaxy Watch4. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet zo blijven. Ook KPN heeft enkele maanden geleden al geroepen van plan te zijn multisim voor slimme horloges te gaan introduceren. Wanneer de ‘groene provider’ dat doet, is nog niet bekend, maar nu T-Mobile de ‘primeur’ heeft vermoed ik dat KPN, en wellicht ook Vodafone, niet lang meer zullen wachten.

Of deze add-on voor smartwatches met 4G support een success wordt? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Zoals ik al aangaf zie ik wel wat voordelen voor sportievelingen. T-Mobile zet daarnaast ook in op zakelijke gebruikers die altijd via hun slimme horloge online, en bereikbaar, willen zijn. Echter, ik ken vrijwel niemand meer die zijn of haar smartphone wel eens thuislaat. Sterker nog, de meeste Nederlanders rijden extra terug naar huis als ze hun smartphone vergeten zijn. Zij die straks een 4G smartwatch met multisim optie hebben, kunnen zich die extra kilometers besparen. Is je dat vijf euro waard?