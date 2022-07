Design update Apple Watch series 8 op komst?

Nieuwe Apple producten blijven, lang voordat ze officieel gepresenteerd worden, de tech-wereld al vele jaren bezig houden. Over de volgende iPhones, zelfs die van 2023 en 2024, wordt al volop gespeculeerd. In dat licht bezien is het dus al helemaal niet gek dat de volgende generatie van de Apple Watch, die naar alle waarschijnlijkheid over enkele maanden het daglicht gaat zien, met enige regelmaat in de geruchtencircuits opduikt.

Geen rechte zijkanten en niet rond

De volgende bron in de rij van experts die claimen te weten wat Apple gaat onthullen is een bekende, met een redelijk goede reputatie: Bloomberg’s Mark Gurman. Hij zegt in zijn meest recente Apple update dat de volgende, Series 8, versie van de Apple’s slimme horloge een behoorlijke design update krijgt, én een groter display. Verwacht wordt bovendien dat er drie nieuwe slimme Apple horloges komen, de 8, 8 SE en 8 Pro, maar dat is uiteraard nog niet zeker en al helemaal niet bevestigd, noch ontkend.

Volgens Gurman kunnen eerdere geruchten – daterend van vorig jaar – over een zogenoemde flat-edge behuizing, a la iPhone 13, definitie naar het rijk der fabelen verwezen worden. Dat ontwerp werd al verwacht in de huidige, Series 7, Apple Watch, maar dat bleek dus onjuist. En als we Bloomberg mogen geloven, dan gaat dat ook niet gebeuren voor de Series 8 van de Apple Watch.

Gurman stelt dat de volgende Apple Watch weliswaar een design update krijgt, maar niet een met rechte zijkanten. Apple gaat ook niet overstappen op een rond design. ““It will be an evolution of the current rectangular shape, and not circular. It also won’t have those rumored flat sides (for those who will undoubtedly ask)”, aldus de Apple expert van Bloomberg.