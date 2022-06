Apple Watch krijgt mogelijk een mobiele camera

Apple Watch kan er in de toekomst best eens anders uit gaan zien. Het slimme horloge kan een camera gebruiken, denkt Apple. In ieder geval heeft het hiervoor een patent vastgelegd. Het zou niet de eerste smartwatch met camera zijn, maar waarschijnlijk is het wel een goed idee.

Aan de andere kant is er eerder een slim horloge geweest met een camera, namelijk van Samsung. Het was geen groot succes, waardoor we het eigenlijk niet meer hebben gezien in slimme horloges of andere wearables. Toch heeft Apple er al in 2019 een patent op vastgelegd, dat er nu doorheen is. Nu wil dat niet altijd zeggen dat het ook iets met de technologie gaat doen. Soms leggen techbedrijven patenten vooral vast om te zorgen dat niemand anders er met een idee vandoor gaat.

Het dragen van camera’s op ons lichaam is nooit echt populair geweest. Toen Google Glass zo’n tien jaar geleden verscheen, hadden veel mensen problemen met de camera die op het apparaat zat. Zeker wanneer iemand met zo’n bril op straat liep, dan wisten voorbijgangers niet of ze al dan niet werden gefilmd. Nu we wat vaker augmented reality-brillen zien verschijnen en andere brillen die zijn voorzien van een camera, lijkt het erop dat de wereld er iets meer vrede mee heeft.

Apple Watch met camera

Maar stel dat Apple wel een camera in zijn Apple Watch wil inbouwen. Het patent schrijft over een camera die in de kroon zit van het apparaat (dat is de draaiknop aan de rechterkant). Daarnaast wordt er een lichtdoorlatend stukje techniek aan toegevoegd, om te zorgen voor betere foto’s wanneer het donker is. Het is echter de vraag of dat lekker werkt, want waarschijnlijk moet je je pols op allerlei gekke manieren draaien om een goede foto te kunnen maken.

Echter heeft het techbedrijf uit Cupertino daar ook over nagedacht. Het heeft (net als Vivo met zijn smartphonecamera) besloten om een camera te maken die je kunt loskoppelen. Nu is het ineens veel logischer dat hij in de kroon van de gadget zit. Je trekt het pinnetje eruit en je kunt de camera dan positioneren zoals je zelf wil. Klinkt als een soort granaat, maar tegelijkertijd kan het heel handig zijn, zeker als je er een timer op kunt instellen voor leuke groepsfoto's. Ook is zo'n kleine 'draagbare' camera sowieso tof om foto's te maken op plekken die met een volledige telefoon moeilijker bereikbaar zijn.