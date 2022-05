Telefoonmerk Vivo komt naar Nederland: dat kan interessant worden

Het Chinese telefoonmerk komt naar Nederland. In juni dit jaar is het zover, dan kun je in Nederland Vivo-telefoons kopen. Vivo, weer een Chinees merk, zitten we daarop te wachten? Hoewel de smartphonewereld zich de laatste tijd niet van zijn meest spannende kant laat zien, kan Vivo de boel best eens kunnen gaan opschudden.

Het Chinese Vivo

Dat is in de eerste plaats omdat Vivo gigantisch is. Misschien ken je het Chinese Huawei, Oppo en OnePlus wel. Ooit was Huawei een van de grootsten ter wereld, maar nu heeft van de Chinezen Vivo het overgenomen. De grootste telefoonleveranciers ter wereld zijn Apple, Samsung en… Vivo dus. In China is het de nummer één, maar wereldwijd de nummer 3. Sinds 2020 is het merk al in Europa aanwezig, maar het gaat dus per juni ook echt naar Nederland. Het is nog onduidelijk waar de telefoons precies verkrijgbaar zijn.

Vivo heeft trouwens wel een belangrijke connectie met andere Chinese leveranciers, want het valt onder moederbedrijf BBK Electronics. Hieronder vallen ook Realme, OPPO en OnePlus. Realme is mondjesmaat in Nederland verkrijgbaar, OPPO en OnePlus zijn al jaren volop beschikbaar in Nederland. Vivo is dus al wat langer in Europa beschikbaar en hier groeit het merk nog, een logische stap dus om verder te willen groeien in Nederland.