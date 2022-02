​Oppo wil dat je sneller dan het licht kunt opladen: 240 Watt

Weet je nog dat je vroeger als je naar bed ging je telefoon in de lader stak, en maar moest hopen dat hij echt helemaal vol was toen je opstond? Inmiddels hoef je je smartphone maar een half uurtje aan de lader te hangen en al gauw is hij geladen naar een comfortabele 80 procent. Oppo wil het echter allemaal nog net iets sneller en heet een demo gemaakt van laden op 240 Watt.

Record telefoon opladen

De telefoon die het snelst kon opladen van alle telefoons ter wereld, dat was de Vivo iQOO 7. Het apparaat kan met 120 Watt opladen en gaat in 18 minuten van 0 naar 100 procent (de batterij is 4.000 mAh). Indrukwekkend, maar het record is aan Xiaomi. Het heeft een telefoon uitgebracht die op 120 Watt kan opladen: de Mi 11T Pro. Hierbij is de batterij van 5.000 mAh van 0 naar 100 procent in 17 minuten. Indrukwekkend en razend snel, maar er is een Chinese telefoonmaker die denkt dat het beter kan.

Die leverancier is Oppo. Het komt met 150 Watt snelladen, wat als eerste zijn debuut zal maken op een OnePlus-telefoon. Oppo en OnePlus doen steeds meer samen: ze delen al praktisch hun hele besturingssystemen en er zijn meer gelijkenissen. Oppo is eigenaar van OnePlus, dus er is angst bij de fans van OnePlus dat het helemaal zal opgaan in Oppo. Tot nu toe komt er echter eerst nog een vlaggenschip van OnePlus zelf aan: OnePlus 10 Pro. Dat toestel wordt volgende maand verwacht.