Een nieuwe generatie snellaadtechnologie van OPPO

" OPPO’s ontwikkeling van zijn VOOC Flash Charge-technologie is gebaseerd op innovatie over de hele linie, zoals de oplaadadapter, oplaadkabel, PMIC, batterij en meer ", aldus Jeff Zhang, Chief Scientist van OPPO VOOC Flash Charge. " Of gebruikers nu kiezen voor bedraad of draadloos opladen, de VOOC-snellaadtechnologie kan nu voldoen aan een breed scala aan behoeften als het gaat om het opladen van elektronische apparaten, zelfs in de meest extreme omstandigheden. "

OPPO organiseerde vandaag zijn OPPO Flash Charge Open Day in China met als thema What’s Next for Flash Charging? . Tijdens dit event onthulde het merk zijn meest recente prestaties en onderzoeken op het gebied van snellaadtechnologie en de ontwikkeling van zijn VOOC Flash Charge-oplossing. Met deze nieuwe innovaties biedt OPPO opnieuw slimmere en veiligere snellaadfuncties voor een optimale gebruikerservaring.

Slim opladen

OPPO onthulde tijdens het evenement ook zijn nieuwe slimme oplaadtechnologie. Ontworpen om de laadsnelheid binnen het veiligst mogelijke bereik te houden, past de technologie de laadstroom aan op basis van intelligente detectie van verschillende laadscenario’s. Dit kan ook helpen om het optreden van ongebruikelijke veroudering van de batterij te verminderen, waardoor gebruikers gedurende een langere periode kunnen genieten van een optimale batterijlevensduur. De slimme oplaadtechnologie kan merkbare verbeteringen leveren aan meerdere prestatie-aspecten van de batterij, waaronder:

Langere levensduur van de batterij : terwijl de snelheid van 65W SuperVOOC en het volledig opladen/ontladen van de batterij wordt gegarandeerd, is de technologie in staat om de batterijcapaciteit tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit te behouden na maar liefst 1.500 oplaadsessies.

: terwijl de snelheid van 65W SuperVOOC en het volledig opladen/ontladen van de batterij wordt gegarandeerd, is de technologie in staat om de batterijcapaciteit tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit te behouden na maar liefst 1.500 oplaadsessies. Verbeterde laadsnelheid in specifieke scenario’s : de laadsnelheid kan worden verhoogd afhankelijk van specifieke situaties op basis van het maximale vermogen dat de batterij doorgaans veilig kan opnemen. In het geval van 65W SuperVOOC is het in staat om de snelheid met ongeveer 20% te verhogen, waardoor een 4500mAh-batterij in 30 minuten volledig kan worden opgeladen.

: de laadsnelheid kan worden verhoogd afhankelijk van specifieke situaties op basis van het maximale vermogen dat de batterij doorgaans veilig kan opnemen. In het geval van 65W SuperVOOC is het in staat om de snelheid met ongeveer 20% te verhogen, waardoor een 4500mAh-batterij in 30 minuten volledig kan worden opgeladen. Evenwicht tussen laadsnelheid en telefoontemperatuur: de technologie is op intelligente wijze in staat om de beste balans te vinden tussen de optimale laadstroom en de daaropvolgende temperatuurstijging onder verschillende gebruiksscenario’s. Op deze manier kunnen gebruikers hun telefoon tijdens het snelladen bedienen zonder enig ongemak

Extreem opladen

Naast het zo veilig en slim mogelijk maken van VOOC Flash Charge, heeft OPPO ook manieren onderzocht om de snellaadtechnologie onder extremere situaties te optimaliseren. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een lithium-ionbatterij in zeer koude omgevingen op te laden, waar het forceren van de batterij zelfs kan leiden tot kortsluiting. OPPO’s oplossing voor opladen bij extreem lage temperaturen maakt gebruik van slimme algoritmen om de optimale oplaadtemperatuur van de batterij te bepalen en de temperatuur te verhogen voordat het opladen begint. Testresultaten tonen aan dat de batterij in temperatuur kan stijgen van -20 tot 10 graden Celsius in slechts tientallen seconden, waardoor de batterij normaal kan worden opgeladen.

Vanaf de introductie van VOOC Flash Charge in 2014 waren veiligheid, efficiëntie en gebruiksgemak drie van de kerngebieden die bijdragen aan OPPO’s R&D op het gebied van batterij- en oplaadtechnologie. Op 30 juni 2021 heeft OPPO al meer dan 3.000 patenten aangevraagd met betrekking tot snellaadtechnologie. Via meer dan 30 apparaten die VOOC Flash Charge-technologie ondersteunen, heeft OPPO deze snelle, gemakkelijke en veilige oplaadervaring naar meer dan 195 miljoen mensen wereldwijd gebracht.

In 2021 lanceerde OPPO zijn nieuwe project 'The Flash Initiative' dat zijn eigen VOOC-technologie naar auto’s, openbare ruimtes en chips brengt in een breed scala aan apparaten. In het Internet Of Experience-tijdperk evolueert OPPO’s snellaadtechnologie om consumenten een nieuwe generatie oplaadervaring te bieden die in iedere situatie uitblinkt, zodat gebruikers hun apparaten altijd en overal kunnen opladen.