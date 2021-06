​Musthave: top 5 gadgets voor een onvergetelijke zomer

De zomer is begonnen en we gaan vaker naar buiten. Zeker nu we er weer wat meer op uit gaan, willen we dat op allerlei manieren vastleggen. We maken foto’s als we onze vrienden weer zien, nemen een speaker mee naar het park en houden bij hoeveel we bewegen met een wearable.

OPPO ken je al van de mooie collectie smartphone series waaronder de A-, Reno en Find, maar ze hebben ook volop toffe gadgets. Wij selecteerden de top 5 gadgets van het nummer 3 smart device merk van Nederland. Van innovatieve wearables tot smartphones waarmee je fantastische foto’s maakt en handige audio-accessoires.

1. OPPO Find X3 Neo

De OPPO Find X3 Neo 5G combineert innovatieve technologie met een stijlvol uiterlijk. Dit toestel beschikt over maar liefst 4 camera’s op de achterzijde. De geïntegreerde sensor van Sony maakt geavanceerde scherpstelling mogelijk voor kraakheldere beelden. Hiermee schiet je de beste foto’s buiten in het park. Maak je liever video’s? Met Dual-view Video worden de voor- en achterlenzen geactiveerd voor dubbele opnames, ideaal voor bijvoorbeeld vloggers. Wat daarnaast heel fijn is, is de batterij die je razendsnel kunt opladen. En dan bedoelen we ook echt snel, want je gaat van 0 naar 100 procent in 35 minuten.

De OPPO Find X3 Neo is voor €878 verkrijgbaar in de OPPO e-store.