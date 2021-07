OPPO start samenwerking met AWS voor betere en veiligere mobiele ervaring

Met AWS kan OPPO veilige dataopslagdiensten bieden aan zijn smartphonegebruikers wereldwijd. Hiermee kunnen gebruikers foto’s, video’s, contacten, notities en belangrijke gegevens gemakkelijk en veilig in de cloud opslaan. De functionaliteit wordt ondersteund door de wereldwijde infrastructuur van AWS in Singapore, Frankrijk en India om de inzet van cloudgebaseerde diensten te versnellen, waaronder Amazon Aurora (een relationele database gebouwd voor de cloud) en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

ColorOS 11

Het nieuwste ColorOS 11-besturingssysteem, gebaseerd op Android 11, helpt de veiligheid van gebruikers te waarborgen via functies zoals OPPO’s Private System, Private Safe en Personal Information Protection. Met Private System kunnen gebruikers een apart systeemaccount aanmaken waarin apps en gegevens onafhankelijk van het oorspronkelijke account worden uitgevoerd. Met Private Safe kunnen gebruikers hun belangrijke gegevens beveiligen met een wachtwoord in een gecodeerde omgeving, waardoor de gegevens niet beschikbaar zijn voor apps die toegang hebben tot andere media. Voor situaties waarin apps gebruikers vereisen om toegang te verlenen tot persoonlijke informatie, stelt OPPO's Personal Information Protection gebruikers in staat om een blanco gegevensformulier naar de app te sturen en toegang te krijgen tot de app zonder persoonlijke informatie vrij te geven.