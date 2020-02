Vivo verslaat Samsung en is nu de nummer 2 smartphonemaker in India

Samsung, ooit de onbetwiste nummer één smartphone in India, verliest terrein en moet het sinds het laatste kwartaal 2019 doen met een derde stek. Opvallend, aangezien de Zuid-Koreanen volop investeren in India, een zeldzame groeimarkt voor smartphones. Volgens onderzoeksbureau Counterpoint werden er in 2019 in India 158 miljoen smartphones verkocht, tegen 145 miljoen een jaar eerder.

Vivo nummer 2

Het Chinese bedrijf Vivo nam de tweede plek van Samsung over. Xiaomi, met meer dan 27% van de markt, behield zijn toppositie voor het tiende opeenvolgende kwartaal.

Het aantal verkochte Vivo handsets groeide in 2019 met 76%. De agressieve positionering van Vivo’s budget S-serie smartphone - geprijsd tussen $ 100 tot $ 150 - lijkt daarin doorslaggevend te zijn geweest.

Het marktaandeel van Vivo steeg volgens het onderzoeksbureau met 132% tussen Q4 2018 en Q4 2019.

Realme, onderdeel van de Chinese smartphonemaker Oppo, claimde de vijfde plek. Oppo zelf neemt de vierde positie in.

Prijs verlagen

Samsung reageerde door de prijs van sommige handsets drastisch te verlagen en introduceerde ook smartphones met specifieke functies voor India. Toch blijft het bedrijf worstelen met de concurrentie van een klein leger aan Chinese smartphonefabrikanten.

Realme heeft de Indiase markt stormenderhand veroverd. Het twee jaar oude bedrijf heeft de penetratiestrategie van Xiaomi gerepliceerd door zich te richten op de online verkoop van agressief geprijsde Android-smartphones.

Vivo en Oppo daarentegen zijn in de loop der jaren uitgebreid naar het Indiase platteland. Zij bieden lokale verkopers dikke commissies aan om hen te stimuleren slechts hun handsets aan te bieden.

Xiaomi

Xiaomi kwam zes jaar geleden naar India en verkochten hun handsets uitsluitend via online kanalen om zo te besparen op overhead. Toch zijn er sindsdien 10.000 fysieke winkels geopend, soms in samenwerking met grote winkelketens. Het bedrijf zei in september vorig jaar dat het 100 miljoen smartphones had verkocht in het land.