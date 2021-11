Wat is Realme voor telefoonmerk en waar komt het vandaan?

Er zijn steeds meer succesvolle Chinese telefoonmakers in Nederland. Oppo, OnePlus en Xiaomi bijvoorbeeld. Een ander merk dat steeds meer voet aan de grond krijgt in Nederland is Realme. Dit merk is pas sinds vorig jaar in Nederland. Wat weten we er eigenlijk van?

Realme is de zesde grootste smartphonefabrikant ter wereld. Het staat bekend om zijn telefoons met een goede prijs-kwaliteitverhouding en heeft als slogan dan ook ‘Dare to leap’: iets wat het zelf flink heeft gedaan de laatste tijd, want het heeft zichzelf de wereld in gekatapulteerd -en met succes-. Het maakt niet alleen telefoons voor mensen met een klein budget: er zijn ook middenklasse- en high end-Realme’s, zoals de Race en NEO.

Kind van Oppo

Realme is een op zichzelf staand merk, maar dat is het niet altijd geweest. Realme kwam in 2010 voort uit Oppo, maar werd in 2018 onafhankelijk en kwam toen met zijn eerste telefoon: Realme 1. In eerste instantie had het merk vooral succes in India, maar in 2019 werd het ook in China geïntroduceerd en inmiddels werd het vorig jaar dus in Nederland beschikbaar. Andere Europese landen waren in 2019 al aan de beurt.

Nu gaat het gerucht dat er in 2022 een Realme komt met een selfiecamera onder het scherm. Het is al vaker gezien, maar nooit in budgetsmartphones. Het jonge merk zou hierin dus best eens een primeur kunnen hebben. Sowieso heeft Realme in korte tijd al veel bewezen op de smartphonemarkt. Het heeft bijvoorbeeld eerder 50 miljoen verkochte telefoons bereikt dan Samsung en Apple in hun beginjaren. Het zal ons niets verbazen als het merk nog omhoog gaat klimmen op de marktaandeelladder, maar aan de andere kant heeft het enorm veel concurrentie van merken die ongeveer met dezelfde strategie bezig zijn.