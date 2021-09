​OnePlus maakt een Flagship Killer met OnePlus Nord 2

OnePlus heeft recentelijk twee nieuwe toestellen aangekondigd: OnePlus Nord CE en OnePlus Nord 2. Deze smartphones zijn nieuwe stappen die het telefoonmerk zet om voor meer verschillende budgetten telefoons aan te bieden. OnePlus Nord 2 5G kreeg zelfs de bijnaam Flagship Killer of 2021, wat betekent dat de telefoon beter is dan menig luxe smartphone. OnePlus Nord CE 5G wordt op zijn beurt Mid-Range killer genoemd, omdat hij zich in het middensegment perfect staande houdt. Hij zou er zelfs flink bovenuit steken.



OnePlus heeft met zijn Oxygen OS een heel fijne schil op Android gebouwd. We moeten nog afwachten hoe dat gaat lopen als het straks samen wordt gesmolten met Color OS van Oppo, maar tot die tijd kun je genieten van al het goede dat OnePlus te bieden heeft. Het besturingsysteem biedt een nieuwe always on display-mogelijkheid, een Dark Mode en een Zen Mode, zodat je je ogen niet te moe maakt.

Snellaadtechnologie

Dat is er namelijk in grote getalen. Vooral de snellaadtechnologie van de Chinese telefoonmaker is indrukwekkend. Dankzij Warp Charge laadt OnePlus Nord 2 in minder dan 35 minuten op van 0 naar 100. Voor OnePlus Nord CE geldt dat hij een half uurtje nodig heeft om van 0 naar 70 procent te gaan. Dat snelladen heel handig is, dat hebben we je eerder uitgelegd en de Warp Charge van OnePlus hoort daar zeker bij.

OnePlus wil bovendien dat de gebruikers van zijn telefoons kunnen rekenen op snelheid. Het heeft in OnePlus Nord 2 5G een MediaTek Dimensity 1200-AI-processor ingebouwd, die veel sneller is dan de OnePlus Nord uit juli 2020. Qua GPU mag je 125 procent meer verwachten en qua CPU 65 procent, dus dat is een hele flinke upgrade. OnePlus Nord CE maakt gebruik van een Snapdragon 750G 5G-processor, die 20 procent meer CPU- en 10 procent meer GPU-kracht biedt dan zijn voorganger.