Waarom motorrijders eerder een kapotte iPhone-camera hebben

Zeker met dat weer van vorige week is er niets boven lekker op de motor rijden. Je kunt jezelf goed inpakken voor je veiligheid, maar dat geldt niet helemaal voor je tech. Zeker als je je iPhone bevestigt aan je motor voor bijvoorbeeld navigatie, dan kan dat funest zijn voor de camera’s. De reden? Trillingen.

Apple geeft aan dat de gyroscoop in de camera van de iPhone gevoelig is voor vibraties en laat een motor nou precies veel trillingen voortbrengen. Als je je telefoon in een rugzak doet in een goede cover dan valt het waarschijnlijk mee, maar zeker als je je telefoon in je broek- of jaszak doet of in een houder op je motor, dan kunnen die trillingen ervoor zorgen dat de gyroscoop van je camera ermee ophoudt.