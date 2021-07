​iPhone 13 - Apple denkt 20 procent meer iPhones te verkopen

Elke dag is er wel een nieuw iPhone-gerucht te melden, maar vaak gaan die over de specificaties van het toestel, renders door mensen die graag informatie lekken en verwachtingen van experts. Ditkeer iets heel anders, want Bloomberg schrijft iets over de verwachtingen van Apple qua verkopen. Het denkt 20 procent meer iPhones te verkopen van het nieuwe exemplaar.

Het is interessant dat dit nieuws nu naar buiten komt, want het doet de vraag rijzen of dit misschien is ‘gelekt’ om mensen nog meer hyped te maken voor de smartphones. Zeker in een periode waarin alle smartphones weinig verrassends of heel spannends laten zien in design en mogelijkheden, zijn smartphonefabrikanten op zoek naar manieren om veel smartphones aan de man te brengen.

Het gaat dan om een vergelijking met de verkoopcijfers van eerdere toestellen. Bloomberg schrijft dat Apple veel vertrouwen heeft in het nieuwe toestel, zodanig dat het durft te stellen dat het 20 procent meer iPhone 13 ’s (als het nieuwe toestel tenminste het ongeluksgetal draagt) te verkopen dan iPhone 12’s, iPhone 11’s, enzovoort. Dit zouden bronnen dichtbij Apple hebben gezegd. Fabrikanten zijn gevraagd om 90 miljoen stuks te produceren van de nieuwe iPhone. Dat is vijftien miljoen meer dan voorgaande jaren, toen het nog om 75 miljoen stuks ging.

iPhone 13

Ook Apple’s iPhone heeft de afgelopen jaren geen flinke metamorfose gehad. Qua uiterlijk zal iPhone 13 waarschijnlijk niet ineens een vouwbaar toestel worden, maar de processor en de camera zouden wel een flinke upgrade zijn ten opzichte van zijn voorganger. Is dat genoeg om in één keer eenvijfde meer toestellen te verkopen? De tijd zal het leren. Sowieso willen we het toestel allemaal eerst zien.

Waarschijnlijk volgt er in september een Apple-evenement waar de toestellen worden onthuld. Dat is in principe altijd in september, maar door het coronavirus was dat vorig jaar een maand later. Hopelijk is het weer in september, dus als je direct de livestream wil meekijken, dan raden we je aan je dinsdagavonden van 19:00 uur tot ongeveer 22:00 uur (laten we het ruim nemen) vrij te houden voor Tim Cook en zijn collega’s.