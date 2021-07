​iPhone 13 geruchtenmolen: andere apparaten draadloos opladen?

Nog een paar maanden en dan wordt -naar verwachting- iPhone 13 aangekondigd. We schreven al eerder over geruchten die rondzingen over het nieuwe toestel, maar er is inmiddels meer aan het licht gekomen. Zo zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld je AirPods draadloos op te laden op je iPhone.



Reverse wireless charging

In het Engels heet deze optie ‘reverse wireless charging’, wat we in Nederland ‘omgekeerd draadloos opladen’ zouden noemen. Het betekent echter niet helemaal omgekeerd, maar vooral dat het toestel niet alleen zelf kan worden opgeladen via de Qi-technologie, maar dat je ook andere apparaten draadloos kunt opladen op iPhone 13. Het gaat nog om een gerucht, maar het zou wel een enorme plus kunnen zijn. Veel fans hopen er al jaren op, want de concurrentie maakt dit inmiddels al jaren mogelijk.

Het idee is niet dat je je laptop op je iPhone legt en afwacht, maar bijvoorbeeld voor AirPods is het heel handig om even op te laden via de telefoon. Zeker in een wereld waarin AirPods meer dan ooit worden ingezet voor werk, bijvoorbeeld videomeetings, is het handig om ze overal even te kunnen opladen. Vaak is er weinig laadtijd nodig om er toch weer een uurtje luisterplezier uit te halen.