​Je rijbewijs op je iPhone? In de Verenigde Staten kan het al

Het Amerikaanse CBR, de TSA, ondersteunt de mogelijkheid voor Apple-gebruikers straks in de staten Arizona, Georgia, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah. Je kunt je rijbewijs kwijt in de Wallet-app op je iPhone, maar dus ook op je Apple Watch. Dat laatste is erg handig, want je hoeft dan niet je handen in je zakken te doen, wat menig politieagent enorm zenuwachtig maakt.

Je kunt wel je coronabewijs als QR-code op je mobiel gebruiken, maar je paspoort of ID-kaart digitaal laten zien zit er nog even niet in. In de Verenigde Staten gaat die ontwikkeling iets sneller. Daar kun je nu in 8 staten je rijbewijs op je telefoon zetten, als je tenminste een iPhone hebt.

Apple schrijft : "De toevoeging van rijbewijzen en staats-ID's aan Apple Wallet is een belangrijke stap in onze visie om de fysieke portemonnee te vervangen door een veilige en gebruiksvriendelijke mobiele portemonnee", zegt Jennifer Bailey, vice-president van Apple Pay en Apple Wallet bij Apple.

De Wallet-app is een beetje de documentatie-applicatie van Apple. Je kunt er bijvoorbeeld ook boarding passes inzetten, creditcards en pasjes van loyaliteitsprogramma’s: typisch dingen die je ook in je echte wallet (portemonnee dus) zou stoppen. Hoewel het een welkome toevoeging is, is niet iedereen erover te spreken in verband met privacy.

Je rijbewijs op je iPhone

"We zijn verheugd dat de TSA en zoveel staten al aan boord zijn om dit tot leven te brengen voor reizigers in het hele land die alleen hun iPhone en Apple Watch gebruiken en we zijn al in gesprek met veel meer staten terwijl we werken aan hoe we dit in de toekomst landelijk kunnen aanbieden.”

Naast je rijbewijs kun je ook je identiteisbewijs in de Wallet zetten in die acht staten. Dat betekent dat je op het vliegveld dus zowel je boardingpass als je identiteitsbewijs met een swipe laten zien, zonder dat je vanalles moet gaan zoeken in je tas.