​Waarom het nu een goed moment is om voor je rijbewijs te gaan

Het rijbewijs. Typisch zoiets waarvan iedereen die hem al heeft het vanzelfsprekend vindt dat anderen het ook hebben. Ben jij echter iemand die niet op zijn 18e meteen voor dat felbegeerde pasje is gegaan, dan ben je waarschijnlijk het onderwerp van spot bij vrienden die wel volop autorijden. Vrienden die ongetwijfeld jou ook vaak ergens naartoe rijden… Ze hebben een punt, want auto kunnen -en mogen- rijden is handig, zelfs als je geen eigen bolide bezit. En een beter moment dan nu om je rijbewijs te halen is er waarschijnlijk niet.



Uren maken in de lesauto

Bij het CBR draait de server overuren, omdat veel mensen hun theorie-examen herplannen. Hoe sneller die behaald is, des te eerder is dat praktijkexamen in the pocket. Theorie is simpel: leer de regels uit je hoofd, zorg je dat zoveel mogelijk voor veiligheid kiest en je hebt een goede kans op slagen. De praktijk kost je meer tijd.

Daarvoor moet je immers die uren maken in de lesauto. Als het even kan met een instructeur waarbij je je goed voelt. Zo kun je ontspannen leren autorijden, waardoor je veel natuurlijker reageert in de auto. Dus geen gespannenheid en witte knokkels op die versnellingspook. Plus, als je steeds dezelfde instructeur hebt, dan kent die je rijstijl.

Hoewel iedereen aan dezelfde regels moet voldoen en hetzelfde inzicht moet leren krijgen in de auto, is niet iedereen hetzelfde. Waar de een redelijk zonder angst achteruit begint te rijden, durft een ander dat alleen met één kilometer per uur. Zoek een rijschool die deze persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft staan, want dan kom je het snelste waar je wil zijn: op de snelweg, zonder instructeurs, maar mét rijbewijs.

Gratis proefles

Hoeveel uren je nodig hebt en hoe goed je je voelt achter het stuur, dat kun je maar op één manier ontdekken. Juist: ook daadwerkelijk die auto in. Er zijn talloze autorijscholen om uit te kiezen. Of je nu gaat voor een snelcursus bij die heel bekende, of kiest voor een andere gevestigde naam zoals NXXT. Je moet een proefles doen om te ontdekken hoeveel lessen je nodig hebt en ok wat je lespakket kost. Gelukkig is de proefles bij veel autorijscholen helemaal gratis als je daarna besluit bij diezelfde rijschool te blijven rijden.

Nu er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, is het iets rustiger op de weg. Een goed moment dus om in de lesauto te stappen.