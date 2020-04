Corona en autorijden: met hoeveel personen mag je in een auto zitten?

In tijden waarin we 1,5 meter afstand moeten houden is autorijden toch wat lastig. Want met hoeveel mensen mag je wettelijk gezien momenteel in een auto zitten? Kun je een boete krijgen? En hoeveel kost een dergelijke boete als je de regels niet opvolgt? Wij vertellen je er alles over in dit blog over: 'Autorijden in Coronatijd'.

Met hoeveel personen mag je in een auto rijden tijdens de Coronacrisis?

Volgens de gestelde maatregelen moeten we dus minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden als we niet tot één huishouden behoren. Een regel die lastig is om aan te houden in een auto. De Politie heeft de volgende regels opgesteld als het gaat om autorijden tijdens de Coronacris en haken daarmee in op de volgende veelgestelde vragen.