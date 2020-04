Coronavirus: dit zijn de meest 'besmette' delen van je auto

Het is het onderwerp van de dag en eerlijk is eerlijk, iedereen is er mee bezig: het Coronavirus. De Overheid heeft flinke maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan (#BlijfThuis) en ook thuis nemen veel mensen maatregelen. Zo wassen we onder andere zorgvuldig onze handen, ontsmetten we winkelwagentjes en nemen 1,5 meter afstand van elkaar. Maar hoe zit het eigenlijk met de auto? Loont het om de auto regelmatig te ontsmetten? Wij hebben de 'smerigste plekken' van de auto op een rij gezet. Zie dit artikel als een stukje bewustwording ;).

Dit zijn de smerigste delen van je auto:

De auto is voor veel mensen onmisbaar. We gebruiken de auto voor een ritje naar de supermarkt, om naar ons werk te gaan of een bezoek te brengen aan vrienden of familie. Toch vergeten we vaak dat hygiëne óók in de auto belangrijk is. En zeker in tijden van Corona is het meer dan ooit zo belangrijk om de auto schoon te houden om verdere verspreiding te voorkomen.

Was de auto helemaal door bijvoorbeeld door de carwash te gaan. Dit doe je natuurlijk niet elke dag, maar de volgende punten kun je regelmatig extra desinfecteren:



Handgrepen (ook de achterklep).

Deurportieren op de plekken waar je die vaak vastpakt.

De raamstijlen van de portieren.

In de auto zijn er ook een aantal punten die extra aandacht verdienen:

Het gehele stuurwiel.

De versnellingspook.

Het multimediascherm / de radio.

Licht- en raamschakelaars.

Handgrepen.

Nog een aantal aandachtspunten

Naast het wassen en desinfecteren zijn er nog een aantal andere aandachtspunten.

Als je toch met de auto weg moet of gaat, reis dan zoveel mogelijk alleen. Mocht je niet alleen kunnen reizen, voorkom dan elk fysiek contact. Was en desinfecteer je handen regelmatig. Gebruik, bij vermoeden van een geïnfecteerd persoon, een mondkapje met een klasse FFF3 of beter. Als je brandstof moet tanken, gebruik dan een handschoen en betaal indien mogelijk contactloos.

Met deze punten geef je bacteriën / infecties geen kans en gaan we samen het Coronavirus te lijf.