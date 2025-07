8 dingen die vandaag veranderen en je zeker wil weten

Het is 1 juli en voor de een betekent dat Keti Koti, voor de ander het jaarlijkse einde van de visdeurbel en voor veel mensen dat ze ‘jarig’ zijn. Het betekent voor iedereen in Nederland daarnaast wel iets voor de portemonnee. Dit is wat er vandaag allemaal verandert qua regelgeving en afspraken die we in Nederland hebben.

Minimumloon omhoog

Wat veel mensen aangaat is het minimumloon dat omhoog gaat: ook al zit je in een andere loonschaal, het minimumloon is de basis van veel subsidies en daarom gaat het veel mensen aan. Het was 14,06 euro per uur, maar het gaat nu naar 14,40 euro per uur (een stijging van 2,4 procent). Dit is het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder. Voor 15-jarigen is het minimumloon nogal verschillend: dat was 4,22 euro en wordt nu 4,32 euro.

Sociale huur omhoog

Waar het minimumloon nog een positieve verandering liet zien, daar geldt het niet voor mensen die in een sociale huurwoning wonen. Er was wel afgesproken dat de huur niet zou stijgen, maar dat is toch niet gelukt. Je huur mag maximaal 5 procent omhoog gaan. Corporaties zullen waarschijnlijk 4,5 procent aanhouden, maar als je een hoger middeninkomen hebt dan kan de huur met wel 50 euro per maand hoger worden: heb je een hoger inkomen, dan kan het oplopen tot 100 euro per maand. Gelukkig maar dat er een max is: een sociale huurwoning kan maandelijks niet hoger zijn dan 900 euro.