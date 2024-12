5 snelle tips om je website zelf toegankelijker te maken

Het is triest gesteld met de toegankelijkheid van overheidswebsites: maar 6 procent van de 9000 sites is toegankelijk voor mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij niet zelfstandig praktische zaken regelen en dat is frustrerend. Hoe toegankelijk is jouw website? Met deze 5 snelle tips kun je het mensen makkelijker maken om op je site te navigeren.

1. Contrast, contrast, contrast

Als zogeheten dark patterns mensen zonder lichamelijke en geestelijke uitdagingen al het leven zuur maken, ga dan eens na hoe dat voor iemand is die simpelweg niet eens ziet wat er staat. Zorg dus dat je voor groot contrast kiest en het is misschien een beetje saai, maar de allerbeste keuze hierin is zwarte tekst op een witte achtergrond. Pas ook op met kleuren als geel, die eigenlijk nooit zo goed zichtbaar zijn.

2. Gebruik bullets en koppen

Niet alleen Google wordt er met zijn zoekmachine blij van als het een site ziet met een heel duidelijke indeling: ook mensen met een lichamelijke of geestelijke uitdaging hebben hier baat bij. Het is een stuk overzichtelijker om te werken met bulletpoints dan dat je allemaal dezelfde soort tekst onder elkaar zet. Mensen met dyslexie kunnen daar al heel veel last van hebben: alle letters zijn dan zo’n homogene massa: daar maak je mensen niet blij mee. Gebruik bullets, koppen, maak teksten dikgedrukt, enzovoort. Zo wordt het een stuk inclusiever.