Toegankelijkheid: er is nog steeds werk aan de webwinkel!

In een reactie gaven de webwinkels te kennen dat er druk aan werd gewerkt om dit te verbeteren. Daarom namen we nu opnieuw de proef op de som. Verrassend genoeg blijkt er weinig veranderd. Let op: het onderzoek is uitgevoerd in de periode van augustus tot en met december van 2022. Aanpassingen aan de websites na deze periode zijn niet meer meegenomen in het onderzoek.

Vorig jaar deden we voor de eerste keer onderzoek naar de toegankelijkheid van de grootste webwinkels uit de Twinkle100. We testten of je een bestelling kunt plaatsen met alleen een toetsenbord of een schermlezer: de manier waarop mensen met een visuele beperking en mensen met een fysieke beperking die geen muis kunnen bedienen navigeren. Er was nog veel werk aan de winkel, was de conclusie.

Goed nieuws en slecht nieuws

Uit het onderzoek van 2021 bleek dat het bij 8 van de 15 onderzochte websites niet mogelijk was om een bestelling te plaatsen als je blind bent. In 2022 werden bij 7 van de grootste webwinkels ernstige toegankelijkheidsproblemen aangetroffen, waardoor mensen die geen gebruik kunnen maken van een muis hier géén bestelling kunnen plaatsen.

Om eerst maar het goede nieuws te benoemen: één webwinkel kwam vorig jaar niet door de test, maar dit jaar wel. Jumbo is actief bezig geweest met het aanpakken van een aantal problemen, waardoor het nu mogelijk is om een bestelling te plaatsen. Vorig jaar konden we 55% van de stappen doorlopen met het toetsenbord en/of de screen reader. Het was niet mogelijk om een bezorgmoment te kiezen, waardoor het niet mogelijk was om een bestelling te plaatsen. Dit jaar is deze stap volledig met het toetsenbord uit te voeren en is er dus geen blokkade meer. Dit jaar konden we 75% van de stappen doorlopen.

Bijna alle webwinkels tonen een verbetering van de eindscore ten opzichte van vorig jaar. Jumbo en MediaMarkt tonen een stijging in de eindscore van meer dan 20%. Bij de overige winkels ligt de stijging van dit percentage tussen de 1-10%. Belsimpel is een nieuwkomer in de lijst van de grootste webwinkels. Helaas bevat de website een aantal kritische toegankelijkheidsfouten, waardoor het niet mogelijk is om een bestelling te plaatsen. Ook Gamma is een nieuwkomer in de top van de Twinkle100. Deze organisatie claimt meteen de op één na hoogste score in de toegankelijkheidstest met 83%.

About You, but not all of You

Opvallend is ook dat een aantal webwinkels een lagere score heeft behaald ten opzichte van het jaar ervoor. Voorbeelden zijn Zalando en About You. Zalando is in de eindscore gezakt van 64% naar 57%. Het viel op dat er een aantal stappen in het bestelproces is aangepast, met zowel positieve als negatieve resultaten. Vooral bij het afrekenproces is een aantal nieuwe drempels opgeworpen.

De eindscore van About You is van 49% gezakt tot 47% in 2022. Dit komt met name doordat onder andere het hoofdmenu niet meer met het toetsenbord te besturen is. De winkelwagen, favorieten en inlogknoppen kunnen niet gebruikt worden als je afhankelijk bent van een toetsenbord. Het is niet mogelijk om een account aan te maken, een bezorgadres in te voeren of een betaalmethode te kiezen. Hierdoor kan een bestelling nooit afgerond worden. Naast deze kleine daling zijn de onderzoeksresultaten vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Opmerkelijk, aangezien het fashionplatform vorig jaar te kennen gaf dat ze ‘intensief aan het werken (zijn) aan een oplossing om mensen met een visuele beperking in de toekomst in onze winkel te kunnen laten bestellen.’

Gemengde resultaten

De meeste webwinkels zijn op het gebied van toegankelijkheid wel iets verbeterd in 2022. Het is goed om te zien dat deze winkels stappen zetten om toegankelijker te worden. Wat opvalt is dat meerdere webwinkels veranderingen hebben uitgevoerd die zowel positieve als negatieve effecten hebben op de toegankelijkheid.

Ikea heeft bijvoorbeeld tijd besteed aan de zoekfunctionaliteit en het toevoegen van producten aan de winkelmand, wat resulteert in een positieve verandering. Het inloggen is echter moeilijker geworden en er heeft geen verbetering plaatsgevonden bij de stappen die ervoor zorgen dat er daadwerkelijk een bestelling geplaatst kan worden. Het is nog steeds niet mogelijk om een betaalmethode te kiezen, waardoor een bestelling nooit afgerond kan worden.

Coolblue heeft het registratieproces verbeterd, waardoor het aanmaken van een account nu een stuk makkelijker gaat. Vorig jaar was het lastig om via de site om hulp te vragen. Dit jaar is dat verbeterd. Helaas is het wijzigen van een product, bijvoorbeeld het kiezen van een andere kleur, niet meer mogelijk. Vorig jaar kon dit nog wel.

Een opvallende webwinkel in dit onderzoek is Wehkamp, die bij veel onderdelen precies hetzelfde scoort als vorig jaar. Er lijkt weinig te zijn veranderd. Wehkamp gaf als reactie op het onderzoek van vorig jaar het volgende aan: "We erkennen de mogelijkheid om ook de benoemde doelgroep met een beperking beter te servicen. We nemen de suggesties dan ook ter harte en gaan bekijken hoe we de toegankelijkheid voor deze doelgroep kunnen verbeteren."

Dit tot onze verbazing: "Het lijkt alsof hier gesteld wordt dat de doelgroep met een beperking een optionele extra doelgroep is. Iedereen, van jong tot oud, van elk geslacht, op elke locatie, kan een beperking hebben en iedereen kan ook op elk moment een beperking krijgen. Mensen met een beperking zijn geen doelgroep die je kiest. Het is een groep mensen die onderdeel is van je doelgroep. Hoe kan het dan dat deze groep zo vaak over het hoofd wordt gezien?"