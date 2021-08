​Drie simpele tips om je website toegankelijk te maken

Het lijkt makkelijk om een website te maken die toegankelijk is voor iedereen, maar soms kiezen bedrijven en particulieren er onder het mom van ‘het oog wil ook wat’ voor om te kiezen voor lichte lettertypes op een lichte achtergrond, of andere designkeuzes die er weliswaar stijlvol uitzien, maar zelfs niet met geweldige ogen in alle omstandigheden goed te zien zijn. Het is echt niet zo moeilijk om een website toegankelijk en inclusief te maken, zodat mensen met een visuele beperking de informatie ook tot zich kunnen nemen. We geven je drie tips.

Geef je foto’s namen en gebruik onderschriften Het is niet alleen goed voor je Google-ranking, je helpt er mensen enorm mee. Er zijn namelijk slechtzienden en blinden die gebruikmaken van een systeem dat eigenlijk zo’n beetje alles voorleest wat er op een pagina staat. Dus ook een fotobijschrift wordt meegepakt. Geef niet alleen je bestand een goede titel, zorg ook voor een fotobijschrift dat niet cryptisch is, maar juist meer vertelt over wat er op de foto te zien is.

Vermijd licht op licht: ga voor contrast Twitter heeft de memo inmiddels ook ontvangen. Het is niet handig om lichtblauw weer te geven op een witte achtergrond. Het is mooi, het is stijlvol, maar uiteindelijk kunnen veel mensen de tekst niet lezen en dat zou een zwaarder wegend belang moeten zijn, toch? Nu hoef je dan absoluut niet naar zwarte koeienletters op een witte achtergrond te gaan om een website toegankelijk te maken. Je kunt ervoor kiezen om simpelweg een iets donkere of fellere variant van de kleur te kiezen en een duidelijk lichtere achtergrond.

Maak hem tabbaar Niet iedereen weet het, maar vaak kun je razendsnel door een online formulier navigeren door simpelweg je tabtoets te gebruiken. Je racet dan met gemak van het ene vakje naar het volgende. Ook mensen met een beperking gebruiken vaak de tabtoets om een website waar te nemen, dus zorg dat je een website hebt waar je makkelijk met de tabtoets doorheen navigeert. Tab kan namelijk ook bepaalde opties in menu’s selecteren, waardoor het eigenlijk een van de meest bruikbare internettoetsen is die je je maar kunt wensen.