Twitters 'Volg'-knop begint een probleem te worden

Twitter heeft een nieuw design bedacht voor zijn Volg-knop, maar moet hiermee toch weer naar de tekentafel. Misschien is het je opgevallen dat bepaalde mensen je ontvolgden, om je meteen weer te gaan volgen. Dat komt omdat de knop een ander lettertype heeft en is veranderd, waardoor je niet meer wist of je iemand nou volgde of dat je er nog op moest tikken om iemand te volgen.

Het redesign van Twitter

Er wordt zoveel over geklaagd, dat Twitter heeft besloten de knop weer aan te passen. Dat is sowieso een goed idee, want het hele design mag nog wel een keer worden overdacht. Het is namelijk verder allemaal erg veel lichte kleur op nog lichtere kleuren. Als gewone mensen hier al een probleem mee hebben, dan geldt dat helemaal voor mensen met een visuele beperking. De knop valt helemaal weg in de achtergrond van het social medium en dat maakt hem bijna onzichtbaar, helemaal als je je schermhelderheid niet al te hoog hebt staan.

Het advies is om je helderheid hoog te zetten en even goed te lezen voor je ergens op tikt, want dan voorkom je dat je iemand per ongeluk ontvolgt. Twitter gaat het knopje aanpassen, zodat hij duidelijker wordt. Sowieso gaat het design waarschijnlijk verder op de schop, want er zijn zelfs mensen geweest die klaagden dat ze migraine kregen en moeie ogen van zowel de kleuren van het medium als het lettertype Chirp.