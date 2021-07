​Shoppen op social media: Twitter test shopmodule

Twitter schrijft: “De winkelmodule is een speciale ruimte bovenaan een profiel waar bedrijven hun producten kunnen presenteren. Wanneer mensen een profiel bezoeken met de winkelmodule ingeschakeld, kunnen ze door de carrousel met producten scrollen en op een enkel product tikken om meer te leren en aankopen te doen - naadloos in een in-app-browser, zonder Twitter te hoeven verlaten.”

Instagram is er flink mee aan de weg aan het timmeren en Twitter gaat nu ook beginnen: shoppen. In 2015 heeft het daarmee al een start gemaakt door een ‘Buy Now’ (Nu Kopen)-knop toe te voegen aan het platform, bij onder andere productpagina’s en complete productlijnen. Nu is het tijd voor een volgende stap, namelijk een shopmodule.

Alleen voor Amerika

Het gaat in eerste instantie beginnen met een paar merken in de Verenigde Staten. Het is ook alleen beschikbaar voor mensen die Twitter in het Engels gebruiken en die in de Verenigde Staten wonen (en iPhones gebruiken). Twitter wil er echter geen lege winkelportaal van maken. Het wil juist dat er gesprekken zijn om producten heen, om te zien hoe een merk met zijn publiek omgaat en welke invloed de aanwezigheid van het merk heeft op het koopgedrag van twitteraars.

Twitter: “Wij geloven in de kracht van de gesprekken die Twitter faciliteert rondom producten. Met deze pilot gaan we ontdekken hoe ons betrokken, responsieve en spraakzame publiek reageert op producten die emotioneel geladen zijn -- zoals een shirt van je favoriete sportteam -- of die een blijvende impact hebben -- zoals een nieuwe huidverzorgingsregime. Het geeft ons boven alles de kans om te blijven leren over welke winkelervaringen mensen de voorkeur geven op Twitter.”