Twitter gaat samenwerken met AP en Reuters in de strijd tegen fake news

Fake news is zonder enige twijfel een van de meest beladen termen van de afgelopen jaren. Social media kanalen worden er mee overspoeld en hebben de grootste moeite met het uitbannen ervan. Twitter gaat daarvoor nu een samenwerking aan met de nieuwsdiensten van Associated Press (AP) en Reuters.

Expertise van AP en Reuters

Het zogenoemde Curation Team van Twitter, belast met het beoordelen en verwijderen van fake news en desinformatie, krijgt door de samenwerking toegang tot de expertise en content van de twee persdiensten.

Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden om context toe te voegen aan nieuws en trends die op Twitter circuleren. Die context kan in de vorm van een melding onder een tweet toegevoegd worden, maar ook binnen de zoekresultaten of andere delen van het platform, zoals Moments.

De samenwerking tussen Twitter en de twee nieuwsdiensten zal in eerste instantie gericht zijn op de Engelstalige content op het platform. In de toekomst is het wel de bedoeling dat de samenwerking uitgebreid wordt naar andere talen en landen.