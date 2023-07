Met deze toegankelijkheidsopties game je net even comfortabeler

Als je denkt aan gaming en toegankelijkheid, dan gaat je brein misschien snel naar aangepaste joysticks en dat soort zaken: het kan echter ook in veel kleinere dingen zitten waarvoor je helemaal geen investeringen hoeft te doen. Zowel Sony als Microsoft hebben allerlei foefjes ingebouwd om hun consoles wat toegankelijker te maken zodat je net even wat comfortabeler kunt gamen. Dit is hoe.

Comfortabeler gamen Toegankelijkheid kan hem ook zitten in het groter kunnen maken van teksten op het scherm, of simpelweg het zorgen dat er tekstuitleg is over de audio, zodat je ‘s nachts zonder geluid kunt gamen terwijl je partner slaapt en jij weer plafonddienst hebt. Er zitten heel veel handige snufjes op de consoles die je kunnen helpen om op een bepaald moment wat fijner te kunnen gamen. Op PlayStation 5 ga je daarvoor naar het Instellingenmenu (het tandwiel rechtsboven) en kies je voor accessibility (of: toegankelijkheid). Je ziet vervolgens verschillende keuzes die je kunt maken, zoals scherm en geluid, waarin je de kleuren op het scherm bijvoorbeeld kunt aanpassen en in een hoger contrast kunt weergeven, of je kunt zoomen zodat je de teksten wat groter ziet (erg handig als je alleen een kleine televisie tot je beschikking hebt) en je kunt bijvoorbeeld de bewegingen wat rustiger afstellen en de snelheid van autoscrollen. Genoeg te kiezen te dus.

Toegankelijkheidsopties bij het gamen Bij de schermlezer kun je zorgen dat schermteksten hardop worden uitgesproken en dat je audio-aanwijzingen krijgt van hoe je door de console kunt navigeren. Heel praktisch als je visuele uitdagingen hebt. Je kunt de uitgesproken teksten ook wat sneller en langzamer zetten, het stemtype aanpassen en uiteraard aan de volumeknoppen draaien. Wil je bovendien dat er opnieuw wordt begonnen met lezen, dan hoef je alleen maar de PlayStation- en R1-knoppen tegelijk in te drukken. Onder controllers kun je aangeven hoe jij wil dat je DualSense reageert. Je kunt knoppen andere functies geven en zelfs van de linkertrigger de rechtertrigger maken, maar ook de intensiteit van de trillingen kan worden aangepast. Bij Closed Captions krijg je ondertiteling en je kunt zelf kiezen hoe groot die moet zijn. Wederom handig als je wat extra hulp kan gebruiken bij games in een andere taal. Er is ook Chat Transcription dat de stemgeluiden van andere spelers online in tekst omturnt, zodat je kunt lezen wat anderen te zeggen hebben, in plaats van dat je het hoeft te horen. Erg handig, al hangt het wel van de game af of het wordt ondersteund.

Toegankelijkheid op Xbox Bij Xbox ga je ook naar het Instellingen-menu dat je vindt onder het tandwiel rechtsboven en staat er ook Accessibility (of toegankelijkheid). Er zijn bij de nieuwe Xbox’en negen afdelingen te vinden, waaronder nachtmodus die het scherm dimt om je ogen ‘s nachts te sparen, maar ook veel dingen die we hierboven bij Sony hebben beschreven, waaronder Narrator die vertelt wat er op het scherm gebeurt, en de chat transcription om in tekst te lezen wat andere gamers zeggen. Eigenlijk is het allemaal precies hetzelfde, maar in dit geval is dat kopieergedrag niet erg: het helpt meer mensen om een prettigere manier te gamen en dat is altijd een goed doel.