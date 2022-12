Electronic Arts wil gaming toegankelijker maken op deze manieren

Zelfs de concurrenten mogen de patenten gebruiken: zolang ze hier uiteraard iets mee doen wat te maken heeft met gaming meer toegankelijk maken voor mensen die bijvoorbeeld een lichamelijke uitdaging hebben. Het is dus echt ‘positive play’, in tegenstelling tot de manier waarop gamebedrijven normaliter juist hevige concurrentie hebben.

Ook wordt er een patent vrijgegeven dat alles te maken heeft met de haptische feedback in de controller. Dat betekent dat een controller trilt wanneer je bijvoorbeeld schiet in een game en eventueel harder trilt wanneer je in het gevecht wordt geraakt.

Er is ook een patent uit FIFA Mobile dat wordt vrijgegeven, namelijk die waarmee je een virtuele joystick in beeld krijgt die bewegingen vastlegt gebaseerd op waar je duim op het aanraakscherm van je telefoon ligt. Op die manier kun je het spel blijven bedienen, ook als je vingers bewegen.

Kleurenblind

Voor kleurenblinde mensen is er ook een patent dat nu waarschijnlijk in meer games en apps wordt geïmplementeerd: EA heeft een diagnostisch systeem gemaakt waarbij in-game objecten worden ingezet om vast te stellen of de gamer kleurenblind is. Op die manier kun je toeganklijkheidsinstellingen aanpassen op basis van of iemand de kleuren ziet zoals ze zijn of niet.

Ook gaat EA zelf ook nog wat doen, behalve alleen de deur openzetten. Het gaat Fonttik gebruiken, een systeem waarbij wordt gekeken of een tekst wel de juiste grootte en contrast heeft om goed te worden waargenomen. Heel fijn, want tekst lezen is voor gamers zonder beperkingen soms al een uitdaging: zeker RPG’s willen nog wel eens heel veel schermen met minuscule fonts gebruiken, waardoor je moeite moet doen om alles te kunnen lezen. Fonttik gaat dat soort ongelukkigheden tegen.