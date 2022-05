Hoe Apex Legends een succesverhaal werd

Wéér een battle royale-game, dachten veel mensen toen Apex Legends in 2019 ten tonele verscheen. Echter hebben EA en Respawn het vanaf het begin zo slim aangepakt, dat het eigenlijk meteen al een succes zou worden. Inmiddels heeft het al meer dan 2 miljard dollar opgebracht.

Apex Legends Apex Legends is een battle royale-game, wat betekent dat je online tegen anderen speelt die allemaal hetzelfde meemaken als jij: ze worden op een eiland gedropt en moeten elkaar daar zien af te maken, tot er nog maar één iemand over is. Je kunt een groot arsenaal aan wapens kiezen en een groot team aan personages, waardoor je helemaal je eigen keuzes maakt in hoe je speelt. De aanpak met Apex Legends is heel anders geweest bij lancering dan we van games gewend zijn. In plaats van veel reclame en marketing, besloot EA het over een andere boeg te gooien. Het besloot populaire streamers in te schakelen. Zo zou Ninja wel een miljoen hebben verdiend voor het streamen van en tweeten over het spel. Enorm slim bedacht, want in een commercial had dit spel overgekomen als ‘de volgende’ Fortnite of PUBG.

Free-to-play Door het te streamen kon in één keer het juiste publiek worden bereikt en worden getoond wat Apex Legends dan toch de moeite waard maakte. Succesvol ook: al gauw werd het een van de meest bekeken spellen op streamingdienst Twitch. In de eerste week alleen al wist het spel 25 miljoen spelers te trekken. Indrukwekkend, zeker omdat free-to-play-spel vol zit met lootboxes, iets waar veel mensen niet over te spreken zijn, omdat het een manier is van gokken. Je moet geld betalen voor een verrassingsdoos waarvan je geen idee hebt wat erin zit. Waarschijnlijk is dat ook één van de redenen dat EA koos voor streamers, niet journalisten. Mensen betalen om je game te spelen, maakt ze uiteraard automatisch al enthousiaster dan een journalist die is getraind om games kritisch te beoordelen. Echter blijken er ook veel redenen te zijn om Apex Legends te omarmen. Dat is in de eerste plaats omdat Apex Legends niet zomaar een kopie is van Fortnite: het bracht verbeteringen naar het battle royale-genre.

Net even anders Denk bijvoorbeeld aan het pingsysteem waardoor je zonder headset toch met andere gamers kon communiceren. Ook was het fijn dat je opnieuw tot leven kon worden gewekt nadat je was geëlimineerd, wat ook nieuw was in dit genre dat in eerste instantie vooral volgens de ‘je-krijgt-maar-één-kans’-standaard werkte. Er zijn echter meer dingen die Apex Legends net even anders doet, waardoor het enorm geliefd is. Zo komt er niet voortdurend maar een stroom content naar het spel, maar zorgt Respawn dat wat er nieuw is, ook daadwerkelijk werkt.

Gebouwd om te bewegen De personages zijn veelzijdig en iedereen kan zich wel in tenminste één personage vinden. Daarnaast word je in het spel zelf constant gemotiveerd om in beweging te blijven. Geen gecamp, gewoon bewegen, meedoen. Er zit een heel fijne flow in de game, waardoor je als het ware door de spelwereld heen zweeft. Het spel weet hetzelfde met je te doen als rennen met Sonic: het voelt allemaal heel soepel. Bovendien speel je in toffe omgevingen waarin je kunt rond rennen en klauteren om verder te komen. Dat doe je allemaal niet per se alleen: je kunt squads maken van drie man en daarmee kun je samen met anderen proberen verder te komen, van elkaar leren en misschien zelfs vrienden worden.

Eindelijk op mobiel verkrijgbaar Apex Legends is typisch een titel waarvan je niet kan geloven dat het een gratis te spelen game is. Het ziet er zo gelikt uit, je kunt er honderden uren insteken en na elke pot denk je: ah, nog één potje dan. Het speelt lekker weg, het is enerzijds voor iedereen hetzelfde spel, maar anderzijds is er genoeg te tweaken om het heel eigen en persoonlijk te laten voelen. Binnenkort kun je dat bovendien ein-de-lijk op mobiel ervaren, want na veel teasen en geruchten is het spel vanaf 17 mei verkrijgbaar op Android en iOS. De beta-test is nu al een jaar gaande en eindelijk is het tijd om deze ervaring (wederom vooral op kwaliteit in plaats van kwantiteit) naar het grote publiek te brengen, net als Apex Legends doet wanneer er nieuwe content verschijnt.