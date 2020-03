​Call of Duty: Warzone is populair: al 15 miljoen spelers

Nu is Call of Duty: Warzone nog lang niet zo groot als Fortnite met 250 miljoen spelers, en zelfs niet als Apex Legends dat 10 miljoen spelers telt, maar slechts drie dagen na release worden hoge spelersaantallen gemeten. 15 miljoen gamers hebben Warzone gespeeld en dat betekent tenminste dat het spel meer groeit dan Apex Legends , dat in de eerste drie dagen na release op het evenzo indrukwekkende maar wel lagere 10 miljoen uitkwam.

Eerder deze week verscheen eindelijk het Call of Duty-antwoord in het battle royale-genre op consoles: Call of Duty: Warzone. Activision Blizzard wil duidelijk de strijd aangaan met Epic’s Fortnite en Respawns Apex Legends. En dat doet het met succes.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

15 miljoen spelers

In de eerste 24 uur nadat het gratis spel verscheen waren er zes miljoen spelers online en dat is in drie dagen dus al dik verdubbeld. Er zijn ook al diverse platformen waarop Call of Duty: Warzone speelbaar is: PlayStation 4, Xbox One en pc. Er is al een andere Call of Duty-game op smartphones beschikbaar.

Dit is ook een battle royale-titel, genaamd Call of Duty Mobile. Dit telt op Android al 50 miljoen downloads. Kortom, Call of Duty kent qua battle royale-aanbod een splitsing tussen console en mobile, terwijl bijvoorbeeld Fortnite dit niet heeft. Die game is op zo’n beetje alle denkbare platformen beschikbaar.