​FIFA straks een andere naam: we denken mee met EA

Wat als de legendarische voetbalgame FIFA straks anders heet? EA denkt erover de naam te veranderen. De reden is niet bekend, maar het kan de verandering niet zomaar maken. Het spel heet FIFA omdat dat overeenkomt (en is afgesproken) met de internationale voetbalbond FIFA.

Maar, hoe zou de populaire voetbalfranchise dan gaan heten? EA Sports zwijgt nog in alle talen over een eventuele andere naam, dus of het wel al iets in gedachten heeft is onbekend. Het lijkt erop dat het veranderen van de naam een reactie is op de wijziging van de naam van Pro Evo, de concurrent van EA. Natuurlijk zijn we de beroerdste niet, we weten wel wat nieuwe namen voor EA’s voetbalgame:

EA Soccer EA heeft al een app in de Play Store staan die FIFA Soccer heet, dus ja die link is snel gelegd. Het enige probleem is dat de term soccer wel heel Amerikaans is, omdat ze daar al een heel andere sport hebben die football heet. Bovendien heet de grote concurrent (hoewel, daar kun je inmiddels over discussiëren) Pro Evolution Soccer sinds kort eFootball, dus je hebt geen botsing meer met je aartsrivaal. Stadium Het is misschien niet heel specifiek voetbal, maar het is wel een heel sterke naam. Het Engelse woord voor stadion. Hij straalt iets serieus uit: iets van de goden bijna. Wel een nadeel is dat het lijkt op Stadia, Google’s streamingdienst voor games. Aan de andere kant moeten we nog maar zien hoe lang die zal bestaan, dus misschien is volgend jaar EA Stadium wel geboren.

Ballers Getalenteerde voetbalspelers worden ballers genoemd (al geldt dat bijvoorbeeld ook voor basketballers). Tegelijkertijd is er een bekend merk dat ongeveer zo heet en dat heeft inmiddels al een flinke reputatie opgebouwd. Misschien kan EA met deze heftige naamswijziging wel een kleine lift van dat merk gebruiken, want hij blijft zo waarschijnlijk eerder bij mensen hangen. Het enige nadeel is dat er kans is dat mensen in Nederland het ook op zijn Hollands gaan uitspreken en dat haalt wel enigszins de kracht eruit. Niet dat EA daar rekening mee hoeft te houden, natuurlijk. The Match Voetbal gaat meer nog dan andere sporten echt om twee teams die keihard tegen elkaar strijden. Waar je bij Formule 1 ook de trainingen op televisie ziet, gaat het om voetbal altijd alleen om de wedstrijden. The Match zou een grappige dubbelnaam zijn, omdat match ook een lucifer is, dus een manier om iets te ontsteken. Daarmee bedoelen we niet direct spreekkoren, maar misschien wel een spannend gevecht tussen twee rivaliserende teams. Daarnaast is match ook wel wedstrijd of een potje voetbal, dus helemaal geen slechte naam toch?

Welke naam EA kiest (het kan er nog steeds eentje zijn die niet hierboven staat…) dat is nog onbekend, waarschijnlijk moet het eerst met FIFA om tafel zijn geweest om te bepalen of het afscheid kan nemen van FIFA als naam. FIFA 22 is uit sinds een weekje op Project Scarlett, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One en Microsoft Windows.