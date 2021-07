Fifa 22 toont eerste gameplaybeelden, beschikbaar op 1 oktober

Electronic Arts kondigde eerder deze maand Fifa 22 aan, met next-gen Hypermotion technology die de meest realistische en immersieve gameplay-ervaring in het voetbal tot leven brengen, in elke wedstrijd en in elke modus voor next-gen consoles (PlayStation 5 & Xbox Series X|S) en Stadia. Fifa 22 zal wereldwijd verkrijgbaar zijn vanaf 1 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin en Steam, Stadia, PlayStation 4 en Xbox One.

HyperMotion technology

Aangedreven door HyperMotion, combineert Fifa 22 Advanced 11v11 Match Capture en Machine Learning Technology om de meest realistische, vloeiende en responsieve voetbalervaring voor next-gen consoles en Stadia, die de rauwe emotie, passie en het fysieke aspect van the World’s game tot uiting brengen.

HyperMotion technology maakt de integratie mogelijk van de allereerste motion capture van 22 professionele voetballers die op hoge intensiteit spelen. Daarnaast leert EA’s eigen machine learning algorithm van meer dan 8,7 miljoen frames van hoogstaande match capture, waardoor het nieuwe animaties in real time schrijft, waardoor het organische voetbalbewegingen creëert in verschillende interacties op het veld. Of het nu gaat om een schot, pass of voorzet, HyperMotion transformeert hoe spelers bewegen met en zonder bal.

Voor een diepere blik op de nieuwe gameplay features check je de Pitch Notes.