Sony maakt PlayStation 5-store toegaklijker voor iedereen

Er zijn veel smaakjes tags: zo zijn er wel 50 stuks, waarmee je bij een spel heel snel ziet: oh dit is niets voor mij (of juist andersom natuurlijk). Sony schrijft : “Dankzij Accessibility Tags kunnen game-ontwikkelaars gedetailleerd inzicht geven in de toegankelijkheidsfuncties die in hun games worden ondersteund. "

PlayStation Store

Een handige manier dus om snel bepaalde facetten van een game inzichtelijk te krijgen. De tags zijn verdeeld over 6 categorieën, namelijk: visueel, besturing, gameplay, online communicatie, audio, ondertiteling/bijschrift. Zo kan een ontwikkelaar aangeven dat een spel duidelijke tekst heeft, of grote tekst, wat handig is als je een visuele uitdaging hebt en bijvoorbeeld een RPG wil spelen. Die staan erom bekend met allerlei gigantische lappen tekst te komen die amper leesbaar zijn, ook voor mensen zonder visuele uitdaging. Deze nieuwe functie in de PlayStation 5 Store kan dus zeker veel mensen helpen bij het maken van hun keuze om een bepaalde game te kopen.

Het is een goede stap die Sony zet. Het legt hiermee iets belangrijks bloot, namelijk dat communicatie belangrijk is. Je kunt een game nog zo toegankelijk maken, als je dat er niet bijzet als een soort asset voor je titel, dan weten mensen het niet en laten ze hem misschien links liggen. Door pro-actief te communiceren over wat mensen kunnen verwachten, is het veel makkelijker om een keuze te maken. Daarnaast laat je ook als studio zien: ik vind dit belangrijk.

Nieuwsgierig of je het al hebt? Deze game krijgen sowieso tags vanaf deze week:

God of War: Ragnarok

God of War (2018)

Ratchet and Clank: Rift Apart

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Death Stranding: Director's Cut

Days Gone

Returnal

Marvel's Spider-Man: Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

De toegankelijkheidstags voor PlayStation 5 worden deze week nog uitgerold.