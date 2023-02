PlayStation VR2 maakt alle verwachtingen waar

In november 2022 maakte Sony, na lang teasen, eindelijk de lanceerdatum van de nieuwe PS VR2 headset bekend: 22 februari 2023. Bekend toen al was dat de nieuwe virtual reality-bril een stevig prijskaartje zou krijgen (van 600 euro). Daarmee is hij dus duurder dan het apparaat waarop je het gebruikt: de PlayStation 5. Maar als je klaar bent om de wereld van VR te herontdekken dan is de nieuwe PS VR 2 het apparaat om voor te gaan. Wij hebben de nieuwe VR2 headset al uit kunnen proberen. Eerste conclusie: dit heeft weinig meer te maken met virtual reality zoals we dat in 2016 beleefden rondom de lancering van de eerste Playstation VR. De nieuwe headset is makkelijk aan te passen en eenvoudig op te zetten. Het OLED scherm is echt een hele grote verbetering. En ook de nieuwe Sense controllers zijn erg fijn in gebruik. Installatie is eenvoudig te voltooien. Deze set heeft alles in zich om van VR te gaan genieten. Of je dat nu doet in een actie game als Horizon Call of the Mountain, of rustig peddelend tussen de Noorse Fjorden in Kayak VR: Mirage.

PS VR 2 setup Je zal wel eerst even 600 euro af moeten tikken voordat je jezelf onder kan dompelen in de nieuwe wereld van VR met de PS VR2. Maar heb je hem aangeschaft, dan begint de fun van het unboxen. En dat is eigenlijk zo gedaan. De VR headset met kabel, om aan je PS 5 te koppelen. Twee nieuwe Sense controllers, twee oortjes en een korte handleiding. Tip, slinger na unboxen gelijk beide controllers even aan de lader. De kans is groot dat ze weinig batterij meer hebben, en dat voorkomt dat je na installatie, als je aan de slag wilt, moet gaan zitten wachten. Voor de installatie, die verder echt helemaal voor zichzelf spreekt, is het wel belangrijk om even te bedenken of je zittend, staand of echt bewegend met de PS VR2 aan de slag gaat. In het geval van de laatste wil je genoeg vrije ruimte creëren, door bijvoorbeeld even de salontafel te verzetten. De bril heeft aan de voorkant een camera, waardoor je als het ware door de bril heenkijkt. Op die manier stel je ook je speelruimte in. Heb je snel last van motion sickness dan is het aan te raden om zittend te beginnen met spelen. Per game kan je ook instellen hoe jij jezelf vervolgens door de game wilt bewegen.

PS VR 2 review En dan... kan je eindelijk aan de slag. Er is al een mooi aanbod aan launch titels. Dus er is voor ieder wat wils beschikbaar. De headset is erg goed aan te passen met de band aan de achterkant van je hoofd, en het stuk met het OLED scherm. Gemaakt voor meerdere uurtjes spelplezier (achter elkaar) zonder dat het vervelend gaat zitten. De nieuwe controllers liggen goed in de hand, en de knoppen zitten allemaal op een logische plek. Al is dat zeker in het begin, na die vele uren met de gewone dualsense cotroller, nog wel even wennen. En dan het beeld, hetgeen het natuurlijk voornamelijk om draait. Niet meer korrelig of vertraagd, nee het OLED scherm is echt een grote stap voorwaarts. En dat zorgt er ook voor dat de stap van de HR of 4K beelden die gewend bent van je PS5, naar de PS VR2 toch een stuk kleiner is. Meeslepend Deze nieuwe generatie VR gaat uiteraard ook gepaard met de nodige innovaties. Eén van de grote verbeteringen is eyetracking. Zo kun je nog beter meegesleept worden in de gamewereld, omdat de bril beter begrijpt wat je wil. En dan is er ook nog haptic feedback, in zowel de headset als in de controllers. Dit in combinatie met het betere scherm en de mogelijkheid van 3D audio geeft je nog veel meer het gevoel dat je middenin de actie zit. Doodeng als je een horror game speelt, maar wonderlijk en fantastisch wanneer je je in een fantasiewereld begeeft. Zeker is dat jij en je vrienden, familie of collega's hier veel plezier aan gaan beleven. Op het scherm waar je normaliter je PS5 games op speelt is namelijk ook te zien wat jij op dat moment door je headset ziet. En dat heeft er alles mee te maken dat Sony ook heeft gedacht aan alle streamers. Je kan namelijk heel eenvoudig jouw gameplay met de VR Headset op gaan live streamen. Zoals we in het begin van het artikel al schrijven, dit heeft met de PS VR uit 2016 weinig meer te maken. De wereld was toen misschien nog niet klaar om echt in de wereld van Virtual Reality te duiken. Met deze nieuwe set van Sony zijn we dat zeker wel!

PS VR 2 Games Hieronder een overzicht van de eerste games die allemaal beschikbaar zijn voor de PS VR2. Sony heeft eerder al bevestigd dat er meer dan 100 projecten in de pijplijn zitten voor PlayStation VR2. Onderstaande overzicht begint met games die naast PS VR 2 worden uitgebracht op 22 februari 2023, en in de maand erna. Horizon: Call of the Mountain Horizon: Call of the Mountain moet gaan bewijzen dat PS VR 2 de toekomst is. Guerrilla heeft speciaal voor de release van het apparaat een spelervaring gemaakt binnen de geliefde en bejubelde Horizon-franchise en het wordt heel bijzonder om Meridian te betreden in virtual reality met een 110 graden-view (die voelt als 360 graden). Plus het is nog wel een uurtje of 7 klimmen, klauteren en schieten voordat je er helemaal doorheen bent. Kayak VR: Mirage Een hele andere game, zeker voor wie nog niet bekend is met VR. Je kan zoals de titel al doet vermoeden lekker gaan peddelen. Dat doe je ontspannen door de Noorse Fjorden, de Jungle van Cuba of het koude Antarctica. Hou je van wat meer uitdaging dan is er ook de mogelijkheid om een race te doen. Of echt even niks doen? Dan is er een controller-vrije tourmodus waarin de kajak zich over vooraf ingestelde paden beweegt. Gran Turismo 7 Voor iedereen die al over Gran Turismo 7 beschikt zal er een gratis update beschikbaar komen om het ook op de PS VR2 te gaan spelen. Alle races en spelmodi (behalve '2P Split Screen'-modus) zijn opnieuw te beleven met een heel nieuw level van realisme. Spelers hebben ook toegang tot een exclusieve VR Showroom vanuit hun Garage. En uiteraard maakt GT7 optimaal gebruik van alle next-gen features van PS VR2. Meer games die al per direct beschikbaar zijn, of eraan zitten te komen: Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

