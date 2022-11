​VR-bril PlayStation VR2 komt uit op 22 februari 2023

Sony heeft na lang teasen bekendgemaakt dat de PlayStation VR2-headset vanaf 22 februari 2023 verkrijgbaar is. De virtual reality-bril krijgt een flink prijskaartje, want hij is duurder dan het apparaat waarop je het gebruikt: PlayStation 5. PlayStation VR2 kost 600 euro.

De nieuwe game van Guerrilla Games is Horizon Call of the Mountain, dat een spel is binnen de Horizon-reeks van de studio. Eerder dit jaar verscheen al Horizon: Forbidden West. Ditkeer stap je met je VR-bril op echt in de wereld van hoofdpersonage Aloy en maak je in first person-perspectief mee hoe het is in die omgeving vol mechanische vijanden. Dat belooft een spannend spel te worden, want dankzij virtual reality zit je overal middenin.

Tenminste, als je de ‘kale’ versie koopt. Er is ook een variant waarbij je de nieuwe game van Guerrilla Games (dat uit Nederland afkomstig is) kunt bijkopen in een speciale bundel van 650 euro. Let wel, het gaat dan om een voucher voor die game, dus niet een fysieke kopie ervan. Bij beide varianten krijg je sowieso naast de PlayStation VR2-bril twee PS VR2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon.

After the Fall

PSVR2 kan alleen worden gebruikt in combinatie met PlayStation 5 en ook spellen van de vorige PlayStation VR zijn er niet op te spelen. Dat maakt de bibliotheek van de gadget in eerste instantie waarschijnlijk wat klein. Echter is Sony van plan om bij de lancering al 20 games beschikbaar te hebben. Horizon is zeker niet de enige game die bij de lancering op PSVR2 verschijnt, maar het lijkt erop dat Sony nog niet volledig open kaart speelt wat we kunnen verwachten.

In ieder geval verschijnen sowieso games als Resident Evil en The Walking Dead: Sinners & Saints op het nieuwe apparaat. Daarnaast heeft Sony bij de bekendmaking van de releasedatum en prijs ook nog 11 games onthuld: Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR - Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall en Tentacular.

Het is geen volledig draadloze game-ervaring, want zoals je op de bovenstaande afbeelding ziet steekt er wel een draad uit. Het gaat om een USB-C-kabel die van de headset naar de console loopt. Toch is dat nog steeds een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger: op de eerste PSVR waren er meerdere draden aangesloten en dat maakt het een iets minder dynamisch te gebruiken apparaat. Dat heeft Sony nu verbeterd.