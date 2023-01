5 redenen om uit te kijken naar PS VR 2

Horizon: Call of the Mountain moet gaan bewijzen dat PS VR 2 de toekomst is. Guerrilla heeft speciaal voor de release van het apparaat een spelervaring gemaakt binnen de geliefde en bejubelde Horizon-franchise en het wordt heel bijzonder om Meridian te betreden in virtual reality met een 110 graden-view (die voelt als 360 graden). Plus, het schijnt alsnog wel 7 uur te duren voordat je er helemaal doorheen bent, dus het is geen demo zoals Astro’s Playroom. Een volwaardig nieuw avontuur dus, en dat is slechts één van de games die al meteen op PSVR 2 speelbaar zijn. In totaal zouden er 20 games moeten uitkomen in zijn releaseperiode.

Een nieuw jaar betekent een nieuw jaar gevuld met games. We hebben al geschreven waar we naar uitkijken op gamegebied, maar er staat nog iets anders spannends te gebeuren. Er komen nieuwe VR-brillen aan. Later van Meta, maar eerst van Sony. PlayStation VR 2. Dit is waarom dit één van de grootste dingen is om dit jaar naar uit te kijken.

Omdat hij helemaal bij PlayStation 5 past

Zeker nu het tekort aan PlayStation 5’s is opgelost kunnen we eindelijk zonder ons slecht te voelen uitkijken naar games en apparaten die speciaal voor PlayStation 5 zijn ontwikkeld. We zijn inmiddels ook dik twee jaar verder en het mag dus ook wel. PlayStation VR 2 volgt volledig het design van de PlayStation 5 en dat is erg fraai. Zelfs de controllers hebben een heel nieuw design gekregen met een soort aureool, wat het makkelijker moet maken om ze goed vast te houden en te gebruiken. Bovenal voelt het goed om moderne technologie te gebruiken, in plaats van een apparaat dat jáááren geleden verscheen op een heel andere generatie gameconsole. Wil je schrikken? Het was in 2016.

Je wordt nog meer meegesleept

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe generatie VR en dat gaat gepaard met de nodige innovaties. Eén van de grote verbeteringen is de oogtracking. Zo kun je nog beter meegesleept worden in de gamewereld, omdat de bril beter begrijpt wat je wil. Het nieuwe scherm geeft bovendien 360-graden gevoel omdat het beter en iets groter is. Hierdoor heb je nog meer het gevoel dat je middenin de actie zit. Doodeng als je een horrorgame speelt, maar wonderlijk en fantastisch wanneer je je in een fantasywereld begeeft.