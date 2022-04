​Sony wil niet dat je nog snel een PS Plus-abonnement afsluit

Nu Sony zijn game-abonnement van PlayStation compleet verandert, zijn er veel mensen die denken slim nog even een PlayStation Plus-abonnement te nemen. Heel slim, maar Sony is niet dom. Eerder verplichtte het de Sony-eigen studio's al om demo's te maken, maar ook klanten merken op niet altijd even prettige wijze dat de nieuwe abonnementen eraan komen. Eerst heeft Sony al 60 spellen van PlayStation Now verwijderd in afwachting van de abonnementen, maar er is meer.

Log je nu in op de PlayStation Store en wil je je abonnement verlengen, dan krijg je een melding te zien. Helaas is het niet de meest duidelijke melding: er staat dat je het niet kunt aanschaffen, omdat je dit object al hebt aangeschaft. Hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld een fysieke PlayStation Plus-kaart willen inwisselen. Ook die krijgen hetzelfde te zien. Alleen accounts die nog helemaal geen PlayStation Plus-abonnement hebben kunnen zich nog aanmelden voor een jaar PlayStation Plus.

Sony heeft tijdelijk uitgezet dat je je PlayStation Plus of PlayStation Now-abonnement verlengt. Niet omdat het je kwijt wil, maar omdat het liever heeft dat je gebruikmaakt van de nieuwe abonnementsvormen die in Nederland op 22 juni ingaan. Dat wil het niet per se omdat het meer biedt, maar vooral omdat het lijkt te hopen dat je tegen die tijd een duurder abonnement neemt.

PlayStation Now

Dat laatste is maar goed ook, want stel je voor dat je deze maand nog een PlayStation 5 weet te bemachtigen (het is zeldzaam, maar niet onmogelijk), dan zou je niet online kunnen gamen omdat je geen abonnement mag afsluiten. Echter zal je wel gebruik moeten maken van een account dat dus nog geen PlayStation Plus heeft, of moeten teren op een lopend abonnement van een huidig account (bijvoorbeeld als je hiervoor ook een PlayStation 4 had).

Maar, wil je lid worden van PlayStation Now, de streamingdienst van PlayStation waarmee je in een keer toegang krijgt tot een grote bibliotheek vol met games, dan heb je pech. Die is namelijk op dit moment in zijn geheel niet beschikbaar in de winkel van Sony. Het is niet helemaal verdwenen: als je het zoekt dan zie je een melding dat PlayStation Now binnenkort gaat veranderen en samengaat met PlayStation Plus.