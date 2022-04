​PlayStation eist gamedemo's met tijdslimieten

Sinds PlayStation zijn nieuwe abonnementsvormen heeft aangekondigd, is er nog niet heel veel veranderd in de gamewereld, maar dat lijkt nu toch te gaan beginnen. Sony heeft namelijk een nieuwe regel ingevoerd voor game-ontwikkelaars. Kost een game 33 euro of meer, dan moet er een demo voor zijn die gamers een bepaalde tijd kunnen spelen.

Het is op zich een logisch gevolg van de nieuwe abonnementen van PlayStation, die in juni lanceren (in Nederland en België op 22 juni). Hierbij is namelijk sprake van drie verschillende abonnementen: PlayStation Plus Essential is hetzelfde als PlayStation Plus en kost 8,99 euro per maand voor de mogelijkheid om online te gamen, waarbij je twee gratis games per maand krijgt.

PlayStation Plus-abonnementen PlayStation Plus Extra bouwt daarop voort met toegang tot een gamebibliotheek met meer dan 400 spellen, die je wel eerst moet downloaden voordat je ze kunt spelen. Dit abonnement kost 13,99 euro per jaar. Het derde en laatste abonnement heeft alles te maken met het nieuws over de gamedemo’s, want PlayStation Plus Premium is alles wat Extra heeft, maar meer: je hebt toegang tot nog 340 extra games in de gamebieb en kunt de spellen ook via de cloud streamen. Bovendien is er toegang tot uitgebreide demo’s, zodat je spellen vast kunt uitproberen voordat je tot aankoop overgaat. Dit abonnement kost 16,99 euro per maand. Voor die Premium-abonnees moeten natuurlijk wel demo’s beschikbaar komen, want dat belooft Sony immers. Hierop heeft het ontwikkelaars van PlayStation-games verplicht om naast het spel dat ze maken ook een demo van het spel te maken met een tijdslimiet. Die tijdslimiet mag er pas na twee uur op worden gezet, waardoor je als gamer met een Premium-abonnement straks dus alle PlayStation-eigen titels die nieuw zijn sowieso kunt uitproberen. Je kunt er dus tenminste twee uur in experimenteren en spelen, voordat de demo er weer op zit, schrijft Gamedeveloper.

Demo's maken Ontwikkelaars hebben voor het online zetten van de demo drie maanden de tijd nadat het spel is gelanceerd. Die moet er bovendien een flinke tijd op blijven staan: minimaal een jaar. Het is ook mogelijk om niet voor een demo te gaan die een bepaalde tijd duurt (wat bijvoorbeeld bij heel verhalende games niet altijd ideaal is), maar voor een ander soort gamedemo te gaan. Wel moeten ontwikkelaars hiervoor toestemming vragen bij Sony. Het is alleen van toepassing op games die 33 euro of meer kosten en daarnaast zijn virtual reality-spellen ook vrijgevlagd: daarbij is het niet nodig om zo’n lange demo te maken. Ergens ook wel logisch, want vaak zijn VR-spellen in totaal helemaal niet zo lang en is het ook vrij intensief om zo lang een VR-bril op je hoofd te dragen. De vraag is natuurlijk: krijg je straks als ‘gewone’ PlayStation-gebruiker of abonnee van Essential of Extra nog wel toegang tot demo’s? Het antwoord daarop is ‘ja’. Dat proces gaat waarschijnlijk net zo door zoals we dat nu kennen, dus met demo’s, vrije speelweekenden, et cetera.

Strijd met Xbox Game Pass De nieuwe abonnementsvormen van PlayStation gaan van start in juni. Het is duidelijk een antwoord op Xbox Game Pass, maar of het het goede antwoord is, dat moeten we nog zien. Xbox Game Pass heeft namelijk als grote plus dat grote titels op de releasedag al op de dienst staan. Sony heeft al gezegd dat dat voor PlayStation nooit op zal gaan en dit is dan ook geen plan voor de vernieuwde PlayStation Plus-abonnementen. Hoewel het enerzijds te prijzen is dat Sony geen kopieergedrag vertoont maar een eigen pad bewandelt, is het de vraag of dit pad wel genoeg te bieden heeft om die vrij flinke abonnementskosten die hierbij komen kijken kunnen rechtvaardigen. Maar vooral: of gamers ervoor willen gaan, want die hebben vaker bewezen best meer te willen betalen voor een betere ervaring. Het duurt uiteraard ook nog even voordat er straks allerlei demo’s op het platform staan, want waarschijnlijk gaat de nieuwe vereiste voor PlayStation-games pas vanaf nu in. Waarschijnlijk heeft het nieuwe PlayStation Plus dan ook nog wel wat tijd nodig om te aarden.