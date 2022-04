​Alles staat online: toch worden game-demo's steeds belangrijker

Het is één van de troeven van PlayStations nieuwe abonnementsdienst en nu komt GeForce Now er ook mee: de ‘try-before-you-buy’-constructie waarbij je eerst een demo van een spel kunt spelen, voor je tot aankoop overgaat. Op zich zijn gamedemo’s niks nieuws, maar toch worden ze de laatste tijd steeds belangrijker.

GeForce Now Het is een opvallende trend, want iets over games te weten komen is niet moeilijk. Op het internet wemelt het van de trailers, nieuwsartikelen, achtergrondblogs van de makers en natuurlijk streamers die je de game volledig van begin tot eind laten meekijken. En toch introduceert GeForce Now met zijn streamingdienst nu de optie om eerst een demo te spelen voordat je tot aankoop overgaat. Stiekem is dat leuk nieuws. Het zegt namelijk dat games nog steeds een heel belangrijke positie innemen. Je kunt inderdaad veel online vinden over games, maar waarom we graag games spelen in plaats van alleen maar de cutscenes kijken, is inderdaad omdat we willen spelen. Een streamer kan alle hoeken en gaten van een game laten zien, je duizend tips geven hoe hij of zij iets aanpakt en welk gevoel dat oproept, er gaat uiteindelijk niets boven zelf proberen of je een game leuk vindt.

Games zijn heel persoonlijk Dat komt niet alleen omdat games nu eenmaal zijn gemaakt om te worden gespeeld, dat komt ook omdat de ene persoon de andere niet is. De één vindt het heerlijk om door Bayonetta heen te glijden en zo mooi mogelijk de moves aan elkaar aan te sluiten, de ander wil zichzelf liever een uur lang een pak slaag geven in het veel lompere Bloodborne. Bovendien speelt er nog iets een rol, namelijk de komst van streamingdiensten. Als je vroeger een emulator op je pc had dan herken je het waarschijnlijk wel: het aanbod is zo groot, dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. En is het wel de moeite om een game aan te schaffen (of te downloaden), als je hem uiteindelijk helemaal niet leuk vindt?

Game-demo's Nvidia is met zijn GeForce Now relatief laat met demo’s, maar dat komt ook omdat het eerder niet echt nodig was. Je speelde gewoon de games die je al in je bezit had en soms was er een free-to-play-titel die je gratis kon proberen. Nu ziet het dat gamers eigenlijk weinig kunnen met de wereld aan informatie die er voor ze beschikbaar is over een game. Ze moeten het echt zelf ervaren voordat ze besluiten om tot aankoop over te gaan. Niet voor niets schotelt Nintendo je al vele jaren demo’s voor: veel gamers zijn pas echt te paaien met goede gameplay, en dat is uiteindelijk toch waar games om draaien.

Exclusiviteit Binnen het programma van GeForce Now pakken ze het met hun demo’s wel wat flauwtjes aan. Alleen games die al eerder gratis downloadbare demo’s hadden worden nu voorzien van de try-before-you-buy-optie: Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option en The RiftBreaker Prologue. Echter is uiteindelijk het aanbod van demo’s ook een slimme troef op een andere manier dan gamers overhalen om een game te kopen. Het kan gamers namelijk ook overhalen om een game op een specifiek platform te kopen. Hierdoor is het essentieel dat Nvidia snel exclusieve demo’s regelt. Immers heeft het zo een streepje voor op bijvoorbeeld andere online gamewinkels waardoor gamers eerder gaan kopen en spelen op Nvidia’s GeForce Now dan bij de concurrentie.

Betalen voor demo's Demo’s worden dus zeker niet alleen belangrijker voor gamers, ze worden ook steeds belangrijker voor platforms. Zie de exclusieve demo’s een beetje zoals de Originals van Netflix of HBO Max. Je weet dat je ze alleen daar kunt bekijken (en in het geval van demo’s, spelen), dus ben je eerder geneigd om je tijd en aandacht daar te besteden, dan bij de concurrentie. Een slimme zet dus van Nvidia, ook al is het aanbod in eerste instantie wat karig. PlayStation doet er nog een schepje bovenop: dat laat je zelfs betalen voor uitgebreide demo’s, want die krijg je alleen met het duurste PlayStation Plus abonnement à 17 euro per maand. Het is de vraag of Xbox nog met een eigen antwoord komt, immers heeft dat op de releasedatum zijn games al op de abonnementsdienst Xbox Game Pass staan.

Online gameplatforms Toch kan ook daar een demo spelen (al dan niet via de cloud) een goede manier zijn om gamers snel te laten beslissen of ze een game tof vinden, in plaats van hem eerst helemaal te moeten downloaden. Immers kun je in een demo meteen middenin de actie worden gezet, zonder dat je al meteen naar een introductievideo van 5 minuten moet kijken (hoe mooi die ook is, Gran Turismo). Zouden demo’s een belangrijke rol kunnen gaan vervullen voor game-ontwikkelaars, gamers en online gameplatforms? Waarschijnlijk wel, want er wordt in ieder geval flink op ingezet. Maar, daar kunnen we dan weer niet eerst een demo van krijgen, dus dat is gewoon een kwestie van proberen, zoals Nvidia na al die jaren doet.