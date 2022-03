PlayStation kondigt nieuwe abonnementen aan

PlayStation schrijft : “Het nieuwe, verbeterde PlayStation Plus stelt onze fans in staat om meer content te ontdekken en er meer dan ooit tevoren mee bezig te zijn. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid hun band met de PlayStation-community te verdiepen door online gedeelde ervaringen.” Het nieuwe PlayStation Plus lanceert in juni en er komen meer dan 700 games op uit. Er zijn drie varianten om uit te kiezen:

PlayStation Plus Essential

Dit abonnement is exact hetzelfde als het oude PlayStation Plus, met voordelen zoals twee gratis games per maand, kortingen, cloudopslag en online multiplayer (wat niet kan zonder PlayStation Plus). De prijs blijft ook hetzelfde, namelijk 8,99 euro per maand (of 60 euro per jaar).

PlayStation Plus Extra

Extra biedt, zoals de naam al doet vermoeden, hetzelfde als PlayStation Plus Essential, maar dan met iets extra’s, namelijk toegang tot een gamebieb met 400 games. Het gaat om PlayStation 4- en PlayStation 5-games, waaronder spellen van PlayStation Studios (die vaak lang 60 tot 70 euro blijven kosten). Die spellen komen vooralsnog niet direct uit op de releasedatum. Ook kun je met Extra alleen games downloaden, dus niet in de cloud spelen. Dit abonnement kost 13,99 euro per maand, of 99,99 euro per jaar.