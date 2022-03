God of War krijgt zijn eigen serie op Amazon Prime Video

De populaire franchise God of War bestond tot op heden alleen uit games, maar daar komt een einde aan. Amazon Prime Video werkt aan een tv-serie die is gebaseerd op deze bekende hack and slash-game.

God of War God of War is het spel waarin we Kratos zijn: een man die zich soms in Griekse mythologie stort en soms in Noordse mythologie, maar altijd goed beslagen ten ijs komt met zijn blades. Hoewel je zou denken dat een hack and slash-game waarin je alles aan mootjes hakt en heerlijk door je vijanden heensnijdt verder weinig om het lijf heeft, heeft Sony’s Santa Monica-studio bewezen dat dat anders kan. God of War leerde ons niet alleen over de verschillende mythologieën, maar ook wist het een verhaal te vertellen dat veel verder ging dan de pure wraak waarmee het allemaal begon. In de laatste God of War-game is het zelfs ook de zoon van Kratos die met je meegaat op de reis. Die game werd zelfs de Game of the Year en wordt gezien als een van de beste games van het laatste decennium.

Kratos op Amazon Prime Video Geen wonder dus dat meerdere streamingdiensten en tv-zenders wel oren hebben naar een serie over Kratos. Uiteindelijk blijkt het Amazon Prime Video te zijn dat er ook echt iets mee gaat doen. Volgens Deadline wordt de serie gemaakt door de mensen achter The Expanse en is Sony Pictures Television evenals PlayStation Productions aangesloten om er hopelijk een goede serie gebaseerd op een game van te maken (dat is namelijk best moeilijk). Amazon Prime Video heeft eerder een gameserie gemaakt, maar die was meer gebaseerd op boeken, namelijk Tom Clancy’s Jack Ryan. Verder heeft het wel andere series die eraan komen en gebaseerd zijn op games: Mass Effect en Fallout. God of War bevat veel games om een verhaal op te baseren: zeven stuks maar liefst. Op dit moment wachten de fans op het volgende deel in de franchise, namelijk God of War Ragnarok dat dit jaar op een nog onbekend moment verschijnt. Er is in ieder geval alvast genoeg hype rondom de franchise.

Vechten om gameseries Bovendien is het ook een slimme zet waar het gaat om de concurrentie: Peacock heeft bijvoorbeeld Twisted Metal nu als serie aangekocht en HBO komt binnenkort met een andere serie gebaseerd op een Game of the Year-winnaar: The Last of Us. Nog meer gameseries nodig? Paramount+ werkt aan Halo en Netflix is bezig met een serie van Resident Evil. Nu is het alleen nog de vraag wie de beste man Kratos zal spelen. De kans is heel groot dat het Dwayne Johnson is, want die teaste laatst al dat hij met een gameproject bezig was. In ieder geval moet het wel een vrij potige man zijn, want Kratos loopt altijd zonder shirt en heeft flinke spieren van al dat gehak en gesnij. Aan de andere kant is het moeilijk om Dwayne Johnson in een heel serieuze rol te bedenken, dus misschien dat de eer uiteindelijk toch naar een andere potige man gaat, zoals wellicht Vin Diesel. Wanneer de serie uitkomt, dat is nog onbekend. Meer lezen over welke gameverfilmingen en -series eraan komen? Lees dan ons artikel over wat er nog op poten staat aan gameverfilmingen het komende jaar.