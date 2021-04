Sony start trial met PlayStation Plus Video Pass in Polen

Eerder deze week lekten via Playstation.com de eerste aanwijzingen over een nieuwe videodienst van Sony. Vandaag bevestigt Sony Interactive Entertainment dat het in Polen gestart is met een trial van de PlayStation Plus Video Pass. Daarmee kunnen Playstation Plus gebruikers toegang krijgen tot meer dan 20 films en tv-series van Sony Pictures. De test die nu in Polen gestart is, gaat een jaar duren. In de loop van de testperiode zal Sony het contentaanbod voor de PlayStation Plus Video Pass verder uitbreiden.

Toekomst PlayStation Plus Video Pass

Sony wil met de test erachter komen welke meerwaarde de videodienst voor PlayStation gebruikers kan hebben. Pas daarna wordt besloten of de dienst verder, en mogelijk wereldwijd, uitgerold gaat worden. Sony heeft al informatie over het gebruikersgedrag van PlayStation Plus gebruikers. Die zijn namelijk vaak actief op sociale netwerken en velen van hen maken ook gebruik van Video On Demand diensten. Sony bekijkt nu of dat, in combinatie met de PlayStation videodienst, een winnende formule kan zijn.

“We willen in het testjaar onder andere uitzoeken welke films en series de PlayStation Pys gebruikers gaan kijken, wat ze wel en niet waarderen en hoe vaak ze de dienst gebruiken. In dit stadium kunnen we nog niets zeggen over het feit of deze dienst na de testperiode een blijvertje wordt. Dat geldt ook voor eventuele tests in andere landen. De toekomst van PlayStation Plus Video Pass wordt pas ná de testperiode duidelijk”, aldus Nick Maguire, VP voor wereldwijde diensten van Sony Interactive Entertainment.