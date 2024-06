Apple Watch laat je nu je Activity Rings pauzeren

Als je een beetje completionist bent, dan wil je het elke dag zo goed mogelijk doen op je Apple Watch. En dat betekent: alle activiteitsringen netjes het rondje om. Je wil dit natuurlijk elke dag volhouden in een soort streak, maar soms kan dat echt niet. En voor die situaties is het nu mogelijk om je Activity Rings te pauzeren.

Pauze voor je Activity Rings

Denk bijvoorbeeld aan een dag waarop je een begrafenis hebt, of ziek bent: als je om wat voor reden dan ook niet aan je activiteit toekomt, dan kun je de ringen even pauzeren. Op die manier hoef je je minder verplicht te voelen -of schuldig- over het niet behalen van je doel. Apple kondigde deze nieuwe mogelijkheid aan tijdens WWDC 2024 eerder deze week.

Het gaat dus puur om een Apple Watch-mogelijkheid die je toestaat om bijvoorbeeld deze zomer als je ver op vakantie gaat de activiteitesringen even uit te schakelen. Niet je hele reis natuurlijk, maar wel voor de reisdagen, omdat je dan heel veel tijd aan het rijden, varen of vliegen bent en dan kun je gewoon niet zoveel. En om nou de hele tijd met je pols te schudden, dat ziet er ook een beetje vreemd uit (en is valsspelen, toch?).

Dat pauzeren kan ingesteld worden voor een dag, maar als je het liever langer hebt, dan kan dat ook. Je kunt het ook standaard doen op een bepaalde dag van de week, bijvoorbeeld je lekker luie zondagje. Wil je het een paar maanden niet, omdat je bijvoorbeeld een project op werk hebt dat je volledige focus benodigt, dan is zelfs dat een mogelijkheid om jezelf even te bevrijden van die Activity Rings die je in de nek hijgen.

Andere doelen

Het komt naar het slimme horloge met de WatchOS 11-update. Je kunt met die update ook je doelen anders instellen. Ben je bijvoorbeeld voor iets specifieks aan het trainen, dan kan het voorkomen dat je te veel rust neemt of juist teveel hooi op je vork neemt. Zo wordt de ervaring op de Apple Watch veel persoonlijker en handiger, waarbij je vooral qua sportiviteit wat meer gemotiveerd wordt, omdat er geen onhaalbare doelen zijn die je toch niet kunt waarmaken. Erg handig als je bijvoorbeeld zwanger bent en wat meer op je lijf moet letten, of als je aan het revalideren bent.

Sowieso was deze WWDC er eentje die vooral draaide om het eenvoudiger maken van het personaliseren van je Apple-apparaten, naast de bijzondere aankondiging van de AI-rekenmachine op iPad die je helpt met berekenen maken, en zelfs je notities afmaakt in jouw handschrift. Erg bijzonder, en mocht je het nog niet gezien hebben: